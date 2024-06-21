Akdeniz coğrafyası yangınlara hazır değil

Yayınlanma: 21.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.06.2024 - 04:00

Yüksek sıcakların korkutan yan etkilerinden birisi de orman yangınları. Ülkemizde son 20 günde 600’den fazla orman yangını meydana geldi. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre ise son 6 ayda 1550’den fazla orman yangınıyla mücadele edildi. Son yıllarda özellikle Ege Bölgesi’nde gerçekleşen orman yangınları büyük tahribat yarattı. Muğla, Aydın, İzmir gibi kıyı kesimler yangınlardan en çok etkilenen bölgeler oldu.

‘SAVAŞA HAZIRLANIYORUZ’

Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara bu yılın ormanlar açısından geçen yıla göre daha tehlikeli geçeceğini belirtti. Orman Genel Müdürlüğü’nün verilerine değinen Özkara “Sadece 1-19 Haziran arasında ölçülen verilere göre orman yangınları ve yanan alan geçen yıllara neredeyse iki katına çıkmış durumda. Bunun daha temmuz, ağustos ayları var. Çok dikkatli olmak zorundayız” dedi.

Yangınla mücadelede önce yangının çıkmamasını sağlamak gerektiğini vurgulayan Özkara “Yangın ağını konuşmayalım, alınacak tedbirleri konuşalım. Savaşa hazırlanıyorsunuz. 12 buçuk milyon hektar alanda orman yangınları tehdidi var. Bunu hepimizin içselleştirmesi lazım. Sadece ormanlık alanlarda pikniklerin yasaklanmasıyla olmaz. Toplumun eğitilmesi lazım. Kurumların bunları bilerek hareket etmesi lazım” diye konuştu.

‘AKDENİZ’DE TEDBİRLER EKSİK’

Yangın öncesi önlemlere değinen Özkara “Yangın öncesi çalışmalar önemli. Akdeniz sahasında nereye gidersek gidelim tedbirlerin yetersiz olduğunu görüyoruz. Örtü yangınından ziyade tehdit tepe yangınıdır. Tepe ile bağın kesilmesi lazım. Enerji nakil hatlarından dolayı çıkan yangınlar yüzde 4 gibi bir paya sahip. Ancak nakil hatlarından çıkan yangınlarda yanan alan toplam yanan alanın yüzde 20’Sine denk geliyor. Yani bu hatlardan büyük yangınlar çıkıyor. Enerji hatlarının geçtiği sahada gerekli bakımın yapılmadığını görüyoruz. Tellerin kopmaması için bakımı yapılmalı. Onun altındaki sahanın bakımının yapılması lazım. Yangını coşturacak kuru ot olursa yangın hızla büyüyor” ifadelerini kullandı.

‘HENÜZ MÜDÜR BİLE ATANMADI’

Yangını söndürmekle yükümlü kurumların durumu da değinen Özkara şunları söyledi: “Yangını söndürecek olan kara ekibidir. Yangının iyi idare edilmesi lazım. Çanakkale’de henüz yangın şube müdürü atanmadı. Balıkesir’de, Denizli’de tecrübesiz arkadaş tarafından bu işler yönetilmeye çalışılıyor. Mutlaka buralara bu konularda eğitim görmüş, yangını bilen, yangını yaşamış uzmanlara ihtiyaç var. Çünkü zor bir görev, iyi eğitimli kadrolar lazım. Hava aracı organizasyonunun iyi yapılması, kara gücünün iyi donatılması gerekiyor. Her arasözde 6 kişiye ihtiyaç var. Bu tür yerlerde çalışacak insanların o yöreyi, çevreyi bilen, orada yetişmiş insanlar olması lazım. Bu insanların yangınla mücadelede başarılı olma şansı daha fazla. Yani kağıt üzerinde göstermelik işçi sayısı göstererek çözülecek iş değil.”

MADENLER YANGINLAR KADAR TEHLİKELİ

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), ülkemizde 2012-2023 yılları arasında madencilik ve enerji faaliyetleri sebebiyle yaklaşık 410 bin hektar orman alanının kaybedildiğini belirtti.

Artan çölleşme ve kuraklığın her yıl 3,2 milyon insanın yaşamını tehdit ettiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İklim krizi, kuraklık ve çölleşme ile mücadelede herkesin sorumluluğu olduğunu vurguluyor, orman, su varlıkları, çayır-mera ve verimli tarım arazilerinin yasal düzenlemelerle korunması, çölleşen ve erozyona uğrayan toprakların iyileştirilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz.”

325 YANGIN BAŞLAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı önlemlerini artırdı. Kurban Bayramı tatilinin başladığı 15 Haziran ile 18 Haziran tarihleri arasında çıkan 355 yangından 325'i başlangıç aşamasında iken söndürüldü. Ormanları korumak için aralıksız çalıştıklarını belirten Başkan Cemil Tugay, "30 ilçemizde 62 istasyonda 300 araç ve 3 vardiya bin 95 yangın söndürme personeli ve orman gönüllülerimizle birlikte olası orman yangınlarına karşı 24 saat hazır bekliyoruz. Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde 7 orman yangını yaşadık. Yangınlarının büyük oranda insan eliyle çıktığını biliyoruz. Ormanlarımızı korumak için el ele verelim. Yüreğimizi dağlayan orman yangınlarının yaşanmaması için gerekli önlemleri alalım" dedi.