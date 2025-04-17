Akılalmaz olay: Taksidini bitirmediği aracını İsrail'e tepki olsun diye yaktı!

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan Dörtyol Sanayi’de ilginç bir olay yaşandı. Bir kişi, İsrail’in zulmüne tepki çekmek için sanayinin ortasında otomobilini yaktı.

Akılalmaz olay: Taksidini bitirmediği aracını İsrail'e tepki olsun diye yaktı!
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İHA
Yayınlanma: 17.04.2025 - 09:41

Olay, Arifiye ilçesinde bulunan Dörtyol Sanayi içerisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bölgeden alevlerin yükseldiğini gören ve sanayi içerisinde bulunan dükkanın yandığını düşünen Ahmet Yılmazkaya isimli genç olay yerine doğru yöneldi.

Otomobilin yandığını gören Yılmazkaya bu anları cep telefonu kamerası kaydetmeye başladı.

"TAKSİDİNİ ÖDEMEDİĞİM ARABAYLA GEZMEKTEN UTANIYORUM"

O esnada taksitle aldığı otomobilini, İsrail’e tepki için yaktığını iddia eden ve ismi öğrenilemeyen araç sahibi "Kahrolsun İsrail" tepkisiyle Yılmazkaya’nın yanına gelerek, "Rabbim benim niyetimi biliyor. Doğruluk, Allah’ın yer yüzündeki kılıcıdır, neye vurursa onu keser. Taksitle aldığım ve daha taksidini ödemediğim arabayla gezmekten utanıyorum. Ben bunu o zulüm için yakıyorum" ifadelerine yer verdi.


Etiketler: #sakarya #otomobil #israil

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