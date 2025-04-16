Konya'da yangın faciası: 1'i bebek 2 çocuk hayatını kaybetti
Konya'da 5 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangında evde mahsur 4 kişi kurtarıldı, 1'i bebek 2 çocuk hayatını kaybetti.
Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Dursun Sokak'taki 5 katlı binanın 1'inci katında oturan Suriye uyruklu ailenin evinde, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. 6 çocuklu Feyyat ve Rıdal Salih çiftinin yaşadığı dairede çıkan yangın, tüm evi sardı.
İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, evde mahsur kalan Salih çifti ile 10 ve 12 yaşındaki 2 çocuğunu kurtardı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. İçeri giren ekipler, çiftin 1'i bebek, biri 3 yaşında olan 2 çocuğunun cansız bedenine ulaştı.
Çiftin Mustafa, Abdullah, Muhammed, Gazel, Ahmed ve Emel adlı çocukları olduğu öğrenildi. Muhammed Salih'in işte olduğu belirlenirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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