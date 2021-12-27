Akit'ten Erdoğan'a: 'Yaptığın haram'

27 Aralık 2021 Pazartesi, 11:06

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, "Kur garantili hesap helal mi, haram mı?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı "kur korumalı TL mevduat" hesaplarına ilişkin “Helal mi, haram mı" diye sordu.

Erdoğan'ın açıkladığı mevduatı değerlendiren ve gazetemizi hedef alan Karahasanoğlu, "Erdoğan’ın kur garantili çözümünde de haram.. Kur garantisinde de haram… Döviz hesabındaki faiz de haram" dedi.

Karahasanoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Haram olan faiz getirisi olan hesaba, bir de kur garantisi verilmiş olması halinde, bu faiz midir? Haram mıdır?” sorularına Anası haram olanın yanında, bir ekleme geldiğinde, o eklemeye bakıp, anası haram olan şeyin, helalliğe dönmesi mümkün mü? Değil. Yani… Klasik bankada açılan faizli hesap, kur garantisi getirildi diye helale dönüşür mü? Dönüşmez.

Kimse, faizli hesaba haram değil açıklaması yapmıyor. Erdoğan da yapmıyor, Diyanet de yapmıyor.

Kur garantisi çıkınca mı, ‘İslam dini, aklına geliyor’, Cumhuriyet’in!..

Biz hatırlatalım. Dün de bankadan alınan faiz haram idi. Yarın da haram. Erdoğan’ın kur garantili çözümünde de haram.. Kur garantisinde de haram… Döviz hesabındaki faiz de haram.”