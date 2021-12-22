Akit'ten operasyon çağrısı: TÜSİAD'ı hedef aldı
İktidara yakın Yeni Akit yazarı Akif Bedir, 28 Şubat davasını hatırlattı ve TÜSİAD'a operasyon yapılması çağrısında bulundu.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Akif Bedir, "Kısa kısa" başlıklı yazısında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (TÜSİAD) hedef aldı.
Bedir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski görüşmesinin ardından TÜSİAD’dan yapılan "Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir” açıklamasına tepki gösterdi.
Bedir bugükü yazısında, tekrar görülen ve emekli generallere hapis cezası verilen 28 Şubat davasını hatırlattı ve TÜSİAD'a operasyon çağrısı yaptı.
Akit yazarı konuyla ilgili, “28 Şubat’ın darbeci generallerinin rütbeleri sökülüp, cezaları verilirken, cunta sürecinin önemli kuruluşlarından TÜSİAD’a hesap sorulmazsa yeniden sahneye çıkarlar" ifadelerini kullandı.
Yazının ilgili bölümü şöyle:
"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Başkan Simone Kaslowski ile görüşmesinin ardından Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu 'fırsat' gören 28 Şubat zihniyetinin temsilcilerinden TÜSİAD, hükümetin düşük faizle yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı arttırma hedefiyle ortaya konulan yeni ekonomi modeline karşı olduğunu açıklamış.
Bu ülkenin gerçek sahibi olarak kendilerini gören bu azgın azınlık; bu ülkede kendilerinden başka birilerinin yatırımcı, üretici, istihdam eden olmasına, ülke kazancının ülkeye yatırım olarak geri dönmesine razı olur mu? Olmaz…
28 Şubat dönem aktörlerinin yeniden sahneye çıkmaları manidar değil mi?
28 Şubat’ın darbeci generallerinin rütbeleri sökülüp, cezaları verilirken, cunta sürecinin önemli kuruluşlarından TÜSİAD’a hesap sorulmazsa yeniden sahneye çıkarlar."
28 ŞUBAT DAVASINDA NE OLMUŞTU?
Yargıtayın bozma kararının ardından 28 Şubat davası sanıklarından emekli orgeneraller Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılanmasına başlanmıştı.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini 9 Temmuz'da tamamlamıştı. İnceleme sonucu sanıklar eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar ve Hakkı Kılınç, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp hakkında "hükümeti cebren vazife görmekten men" suçundan verilen "müebbet hapis" cezası onanmıştı.
Daire, aynı cezaya çarptırılan sanıklar Gürüz, Öznal, Alpkaya ve Şenel'in ise "yardım eden sıfatıyla" cezalandırılmaları gerektiği gerekçesiyle haklarındaki mahkumiyet kararını bozmuştu. Daire, haklarında "zaman aşımı" nedeniyle "düşme kararı" verilen sanıklar Yöney, Sarıışık, İyigün, Orhon, Karabay, Atılan, Yılmaz, Turan, Özsır, Yükselen, Zeytinci ve Yazıcı'nın diğer sanıklarla "gizli ittifakları"nın olduğu gerekçesiyle cezalandırılmalarını istemişti.
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