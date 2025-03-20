Mercan Endüstriyel Tasarım'da işçiler iş bıraktı: 'Direnişimiz başlamıştır'
Mercan Endüstriyel Tasarım Makina Fabrikasında sendika üyesi 7 işçinin işten atılması üzerine diğer işçiler iş bırakarak eylem yaptı.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Mercan Endüstriyel Tasarım Makina isimli fabrikada çalışan 7 işçi sendikalı olduğu için dün akşam işten çıkarıldı. Buna karşı işçiler üretimi durdurdu.
SENDİKALAŞAN İŞÇİLER İŞTEN ÇIKARILDI
Fabrikada çalışan 95 kişiden 80'i Birleşik Metal İşçileri Sendikası’na üye oldu ve sendika çoğunluğu sağlayarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetki belgesini aldı. Ancak, işçilerin sendikalaşmalarının ardından dün akşam 7 işçi işten çıkarıldı. Yaşanan işten çıkarmanın ardından işçiler bugün iş bırakarak, fabrika önünde eyleme başladı.
Sendikadan yapılan açaklamada, işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için Anayasa’nın kendilerine tanıdığı hakkı kullanarak sendikalı oldukları vurgulandı. Sendikanın bakanlıktan yetki aldığı belirtilen açıklamada, "Yetki tespiti işverene ulaştıktan sonra üyelerimiz üzerinde kurulan baskılar arttı ve son olarak 7 üyemiz hukuksuzca işten çıkarıldı. Bugün itibariyle anayasal haklarını kullandıkları için işten atılan üyelerimizle birlikte fabrika önünde direnişimiz başlamıştır. Mercan Endüstriyel Tasarım Makina işçileri toplu sözleşmeli ve sendikalı bir çalışma düzenine kavuşana kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Atılan işçiler geri alınsın ve işçinin seçtiği sendika iradesi tanınsın" denildi.
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