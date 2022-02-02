Akkuyu'da 250 işçi iş bıraktı: '4 aydır maaşlarımızı alamıyoruz'
Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali’nde, 250 taşeron firma işçisi, maaşlarının ödenmediğini belirterek iş bıraktı
Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santral projesinde, ikinci türbinde çalışan 250 taşeron firma işçisi, maaşlarının ödenmediğini belirterek iş bıraktı. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, hükümete “İşçilerimiz bu zor şartlarda elektriğin, doğal gazın, gıda ürünlerinin bu kadar pahalandığı bir dönemde 4 aydır maaşını alamazken siz ne yapıyorsunuz?” sözleri ile seslendi.
Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali’nde, taşeron firma bünyesinde çalışan 250 işçi iki aydır maaşlarının ödenmediğini belirterek, 5 gün önce iş bırakmıştı.
CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, işçilerin eylemi ile ilgili olarak şunları söyledi:
“AKP 20 yılda ülkemizi öyle bir hale getirdi ki, kamu projelerinde dahi emekçilerin maaşları ödenemiyor. Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde taşeron firmalarda çalışan işçilerimizin maaşı 4 aydır ödenmiyor. Burada hükümete sesleniyorum: İşçilerimiz bu zor şartlarda elektriğin, doğal gazın, gıda ürünlerinin bu kadar pahalandığı bir dönemde 4 aydır maaşını alamazken siz ne yapıyorsunuz? Akkuyu Nükleer Güç santralinde çalışan işçilerimize sesleniyorum. Her zaman yanınızda olduk. Bundan sonra da hakkınızı almanız konusunda sizlerin yanında olacağız.”
İşçilerin eylemi sürürken, bir işçi ise şunları söyledi:
“Ben Mersin Akkuyu’da çalışan bir işçiyim. 2 aydır maşlarımızı alamıyoruz, 4 gündür eylemdeyiz. Yarın toplu çıkış verecekler eylem yaptığımız için bizleri koşulsuz işten çıkaracaklar. Yarın da eylem yapacağız, ancak hiçbir şekilde sesimizi duyuramıyoruz. Kiramızı ödeyemediğimiz için ev sahibi evden çıkartıyor. İşçi mutfak param yok deyip feryat ettiği için dün çıkışı verilmiş. Burada haksızlık hat safhadadır. Bugün de şantiye şefi ‘para mara yok, başınızın çaresine bakın’ diyor.”
Video Haberler
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
En Çok Okunan Haberler
- Turgutlu Belediyesi'nde en düşük maaş 5 bin TL oldu
- Meteoroloji'den uyarı: Bu bölgelere çamur yağacak
- Fenerbahçe milli futbolcuyu resmen açıkladı
- 15 yıl önce kaybolmuştu
- Ünlü şarkıcı Atiye'den kötü haber
- Benzin ve motorin zammının ardından bir zam daha
- Agroexpo Fuarı üreticileri İzmir'de buluşturdu
- Trabzonsporlu futbolcu söz verdi
- 'One minute ne oldu?'
- Sedef Kabaş davasında yeni gelişme