Akkuyu'da işçiler ayakta: Taşeron firmanın binasına yürüdüler

15 Şubat 2022 Salı, 13:08

Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santral projesinde, taşeron bir firmada çalışan yaklaşık 700 işçi ocak ayı maaşların ödenmemesi ve ücretlerine zam yapılmaması üzerine eylem gerçekleştirdi. İşçiler sabah saatlerinde, Akkuyu santralinden taşeron firmanın binasına yürüdü.

Emekçilerin eylemi sonucunda taşeron firma tarafından maaşların cuma günü yatırılacağı ve işçilerin istediği zam oranının da onaylanacağı bildirildi.

EYLEMLER DEVAM EDER

Protestoya katılan bir işçi Cumhuriyet'e konuştu. Emekçi, "Maaşlar geç geliyordu. Normalde ayın 10'unda maaşların yatması gerekirken ayın 20'si 25'ine uzatmaya başladılar. Bu durum işçileri rahatsız etti. Yüzde 30'luk zam teklini kabul etmedik. Şu an yüzde 40 zam onaylandı. 18'inde ocak ayının maaşı yatırılacak, 25'inde ise yapılan yüzde 40 zam ne kadara tekabül ediyorsa onu yatıracaklar" dedi.

İşçi, maaşlarının 18'inde yatmaması ve zam yapılmaması durumunda eylemlerinin devam edeceğini söyledi.

Akkuyu santralinin şantiyesinde çalışan işçiler daha önce Cumhuriyet'e yaptıkları açıklamada kötü yemekler, salgın tedbirlerinin alınmadığı çalışma koşulları, yatakhane, servis ve iş güvenliği sorunlarına dikkat çekmişti.



