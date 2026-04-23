AKOM'dan İstanbul için haftalık hava tahmin raporu: Yağış beklenmiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 23 Nisan Perşembe (bugün) tarihli raporuyla İstanbullulara beklenen haberi verdi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisini yitirirken, yerini tam altı günlük kesintisiz bir bahar güneşine bırakıyor.

AKOM'un yayınladığı güncel haftalık hava tahmin raporunda, Cuma gününden önümüzdeki Çarşamba gününe kadar hiçbir şekilde yağış beklenmiyor.

HAFTA SONU YAZ PROVASI

Cuma günü 17°C'ye ulaşacak olan sıcaklıklar, hafta sonu adeta bir yaz provası yaşatacak.

Cumartesi günü havanın "Az Bulutlu ve Açık" olması ve termometrelerin 20°C'yi göstermesi bekleniyor. Pazar günü de yine açık bir gökyüzüyle birlikte 19°C'lik bir hava İstanbulluları bekliyor.