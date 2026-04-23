Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKOM'dan İstanbul için haftalık hava tahmin raporu: Yağış beklenmiyor

23.04.2026 10:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKOM'dan bugün yayımlanan haftalık hava tahmin raporunda, Cuma gününden önümüzdeki Çarşamba gününe kadar İstanbul'da yağış beklenmediği aktarıldı. Hafta sonu özelinde ise İstanbul'da sıcaklıklar yükselecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 23 Nisan Perşembe (bugün) tarihli raporuyla İstanbullulara beklenen haberi verdi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisini yitirirken, yerini tam altı günlük kesintisiz bir bahar güneşine bırakıyor.

AKOM'un yayınladığı güncel haftalık hava tahmin raporunda, Cuma gününden önümüzdeki Çarşamba gününe kadar hiçbir şekilde yağış beklenmiyor.

Image

HAFTA SONU YAZ PROVASI

Cuma günü 17°C'ye ulaşacak olan sıcaklıklar, hafta sonu adeta bir yaz provası yaşatacak.

Cumartesi günü havanın "Az Bulutlu ve Açık" olması ve termometrelerin 20°C'yi göstermesi bekleniyor. Pazar günü de yine açık bir gökyüzüyle birlikte 19°C'lik bir hava İstanbulluları bekliyor.

İlgili Konular: #İstanbul #akom

İlgili Haberler

AKOM İstanbul için tarih verdi: Sıcaklıklar yeniden yükselecek
AKOM İstanbul için tarih verdi: Sıcaklıklar yeniden yükselecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 22 Nisan Çarşamba (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları kışın son demlerine karşı uyardı. AKOM ayrıca hafta sonunda sıcaklıkların yeniden yükseleceğini duyurdu.
AKOM tarih verdi: İstanbul'a sağanak yağış geliyor
AKOM tarih verdi: İstanbul'a sağanak yağış geliyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 19 Nisan Pazar (bugün) tarihli raporunda yeni haftanın hava haritasını çıkardı. Gündüzleri yüzünü gösteren bahar güneşi, akşamları yerini kış soğuğuna bırakmaya devam edecek.
AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcaklıklar aniden düşecek
AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcaklıklar aniden düşecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 20 Nisan Pazartesi (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları yaklaşan soğuk hava dalgasına karşı uyardı. Haftaya bahar değerlerinde başlansa da kapıda dondurucu bir Balkan sistemi var.