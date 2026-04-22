AKOM İstanbul için tarih verdi: Sıcaklıklar yeniden yükselecek

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi geneli Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havaların etkisi altında bulunuyor.

Çarşamba günü boyunca etkili olacak poyraz (15-45 km/s) ve kuvvetli yağış (10-25 kg), sıcaklıkları 11°C'lerde tutarak adeta kıştan kalma bir gün yaşatacak.

HAFTA SONU 20 DERECEYE ÇIKIYOR

Cuma gününe kadar 12-16°C aralığında ve mevsim normalleri altında seyredecek olan sıcaklıklar, hafta sonu itibarıyla yükselişe geçiyor.

Hafta sonu havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı ve sıcaklıkların 20°C'ler civarına yükseleceği öngörülüyor.

BARAJLARDA DOLULUK ORANI

Öte yandan İstanbul’daki baraj doluluk oranı yüzde 70,39 seviyesinde bulunuyor. Barajlardaki su miktarı 611 milyon metreküp olarak ölçüldü.