AKOM İstanbul için tarih verdi: Sıcaklıklar yeniden yükselecek

22.04.2026 13:50:00
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 22 Nisan Çarşamba (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları kışın son demlerine karşı uyardı. AKOM ayrıca hafta sonunda sıcaklıkların yeniden yükseleceğini duyurdu.

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi geneli Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havaların etkisi altında bulunuyor.

Çarşamba günü boyunca etkili olacak poyraz (15-45 km/s) ve kuvvetli yağış (10-25 kg), sıcaklıkları 11°C'lerde tutarak adeta kıştan kalma bir gün yaşatacak.

HAFTA SONU 20 DERECEYE ÇIKIYOR

Cuma gününe kadar 12-16°C aralığında ve mevsim normalleri altında seyredecek olan sıcaklıklar, hafta sonu itibarıyla yükselişe geçiyor.

Hafta sonu havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı ve sıcaklıkların 20°C'ler civarına yükseleceği öngörülüyor.

BARAJLARDA DOLULUK ORANI

Öte yandan İstanbul’daki baraj doluluk oranı yüzde 70,39 seviyesinde bulunuyor. Barajlardaki su miktarı 611 milyon metreküp olarak ölçüldü.

