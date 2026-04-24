AKOM'dan İstanbul için uyarı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

AKOM'un "Dikkat" notuna göre; hafta sonu havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak ve sıcaklıkların yer yer 20°C'lerin üzerine çıkması öngörülüyor.

Cumartesi ve Pazar günleri havanın "Az Bulutlu ve Açık" olması beklenirken, her iki gün için de yağış tahmini bulunmuyor. Ancak bu sıcak hava dalgası kısa sürecek; yeni hafta başı (Pazartesi) itibarıyla rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesiyle birlikte sıcaklıkların tekrardan mevsim normallerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

GÜN GÜN İSTANBUL HAVA DURUMU

24 Nisan Cuma (Bugün): Gündüz 17°C'yi bulan sıcaklığa öğle saatlerinde 1 kg civarı yerel yağış eşlik edebilir.

25-26 Nisan (Hafta Sonu): Hem Cumartesi hem de Pazar günü gökyüzü az bulutlu ve açık olacak, termometreler ise 20°C'yi gösterecek.

27-29 Nisan (Pazartesi-Çarşamba): Pazartesi günü rüzgarın kuzeyden kuvvetlenmesiyle hava 17°C'ye düşüyor ve akşam saatlerinde yağmur bekleniyor. Salı günü sıcaklık 15°C'ye kadar gerilerken, Çarşamba günü 17°C olacak.

30 Nisan Perşembe: Nisan ayının kapanışında yerel yağmurlu (1-3 kg) ve çok bulutlu bir hava (Max 16°C) İstanbulluları bekliyor.