AKOM'dan İstanbul için uyarı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

24.04.2026 11:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 24 Nisan Cuma (bugün) tarihli raporuyla İstanbullulara hafta sonu için sıcak haberi verdi. Nisan ayı başından beri mevsim normalleri civarı ve altında seyreden sıcaklıklar yükselişe geçiyor.

AKOM'un "Dikkat" notuna göre; hafta sonu havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak ve sıcaklıkların yer yer 20°C'lerin üzerine çıkması öngörülüyor.

Cumartesi ve Pazar günleri havanın "Az Bulutlu ve Açık" olması beklenirken, her iki gün için de yağış tahmini bulunmuyor. Ancak bu sıcak hava dalgası kısa sürecek; yeni hafta başı (Pazartesi) itibarıyla rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesiyle birlikte sıcaklıkların tekrardan mevsim normallerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

GÜN GÜN İSTANBUL HAVA DURUMU

24 Nisan Cuma (Bugün): Gündüz 17°C'yi bulan sıcaklığa öğle saatlerinde 1 kg civarı yerel yağış eşlik edebilir.

25-26 Nisan (Hafta Sonu): Hem Cumartesi hem de Pazar günü gökyüzü az bulutlu ve açık olacak, termometreler ise 20°C'yi gösterecek.

27-29 Nisan (Pazartesi-Çarşamba): Pazartesi günü rüzgarın kuzeyden kuvvetlenmesiyle hava 17°C'ye düşüyor ve akşam saatlerinde yağmur bekleniyor. Salı günü sıcaklık 15°C'ye kadar gerilerken, Çarşamba günü 17°C olacak.

30 Nisan Perşembe: Nisan ayının kapanışında yerel yağmurlu (1-3 kg) ve çok bulutlu bir hava (Max 16°C) İstanbulluları bekliyor.

AKOM İstanbul için tarih verdi: Sıcaklıklar yeniden yükselecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 22 Nisan Çarşamba (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları kışın son demlerine karşı uyardı. AKOM ayrıca hafta sonunda sıcaklıkların yeniden yükseleceğini duyurdu.
AKOM'dan İstanbul için haftalık hava tahmin raporu: Yağış beklenmiyor AKOM'dan bugün yayımlanan haftalık hava tahmin raporunda, Cuma gününden önümüzdeki Çarşamba gününe kadar İstanbul'da yağış beklenmediği aktarıldı. Hafta sonu özelinde ise İstanbul'da sıcaklıklar yükselecek.
AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcaklıklar aniden düşecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 20 Nisan Pazartesi (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları yaklaşan soğuk hava dalgasına karşı uyardı. Haftaya bahar değerlerinde başlansa da kapıda dondurucu bir Balkan sistemi var.