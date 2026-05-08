AKOM İstanbul için tarih verdi: Sağanak yağmur geçişlerine karşı uyarı

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; İstanbul'da hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak ve sıcaklıklar 23-25°C'ler aralığında, yaz değerlerine yakın seyredecek.

Ancak bu sıcaklıklara aldanmamak gerekiyor; özellikle akşam ve sabah erken saatlerde bölgesel sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

BUGÜN AKŞAM YAĞMUR VAR

Bugün gündüz 25°C'yi gören sıcaklıklar, akşam saatlerinde 16°C'ye gerilerken kente 2-5 kg arası yağmur giriş yapacak.

Bu akşam saatlerinde başlayacak olan akşam yağmurları ritmi, Cumartesi (1-5 kg), Pazartesi (1-5 kg) ve Salı (3-7 kg) günleri de akşam saatlerinde yüzünü göstermeye devam edecek.