AKOM'dan İstanbul'a hafta sonu uyarısı: Havalar nasıl olacak?

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; İstanbul'da hafta boyunca hafif yerel yağışlar dışında ciddi bir yağış beklenmiyor.

Havada çoğunlukla güneşli, yer yer parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların ise 22-25°C'ler aralığında yaz değerlerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor. Cuma günü termometreler 24°C'yi göstererek haftanın en sıcak günlerinden birini yaşatacak.

CUMARTESİ KISA BİR MOLASI VAR

Hafta sonu planı yapanlar için Cumartesi günü bir uyarı var. Sıcaklık 23°C seviyelerinde kalsa da, Cumartesi günü 1-3 kg arası hafif bir yerel yağmur geçişi bekleniyor.

Pazar günü ise bulutlar dağılıyor ve yağışsız, 22°C'lik bir hava İstanbulluları bekliyor.