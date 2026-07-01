AKOM tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 1 Temmuz 2026 Çarşamba gününe ilişkin İstanbul hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, megakentte bugün hava sıcaklığının sabah saatlerinde 26°C iken, öğle saatlerinde 33°C'ye ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde 25°C'ye düşecek olan sıcaklığın, gece ise 23°C olacağı tahmin ediliyor.

Gün içerisinde İstanbul'da yağış beklenmezken, rüzgarın Poyrazdan sert ve aralıklarla kuvvetlice (15-45 km/s) eseceği, nem oranının ise yüzde 40 ile 85 arasında değişeceği öngörülüyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 23°C olarak ölçüldü.

CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT: SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

AKOM'un paylaştığı "DİKKAT" başlıklı uyarı notunda, hafta boyunca (Cumartesi hariç) yağış beklenmediği ve havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı belirtildi.

Ancak halihazırda 31-33°C aralığında seyreden ve mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıkların, hafta sonu (Cumartesi) itibarıyla 28°C'ler civarına inerek mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.

İşte AKOM'un yayımladığı haftalık hava tahmin raporu:

2 Temmuz Perşembe: Az bulutlu ve açık, hava sıcaklığı en düşük 22°C, en yüksek 31°C olacak, yağış beklenmiyor.

3 Temmuz Cuma: Az bulutlu ve açık, sıcaklık en düşük 22°C, en yüksek 31°C olacak, yağış beklenmiyor.

4 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu bir hava bekleniyor ve metrekareye 2-5 kg arası yağış düşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 22°C ile 29°C aralığına inecek.

5 Temmuz Pazar: Açık bir gökyüzü hakim olacak, sıcaklıklar en düşük 21°C, en yüksek 28°C aralığında seyredecek ve yağış beklenmiyor.

6 Temmuz Pazartesi: Az bulutlu ve açık, sıcaklık en düşük 20°C, en yüksek 28°C olacak.

7 Temmuz Salı: Az bulutlu ve açık, sıcaklık en düşük 21°C, en yüksek 30°C olacak ve yağış beklenmiyor.