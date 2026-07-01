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AKOM tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor

AKOM tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor

1.07.2026 10:17:00
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Haber Merkezi
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AKOM tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor

İBB AKOM'un yayımladığı son hava durumu raporuna göre, İstanbul'da mevsim normalleri üzerinde seyreden 33 derecelik sıcaklıklar, Cumartesi günü yerini gök gürültülü sağanak yağışa ve serin havaya bırakacak. Sıcaklıklar hafta sonu itibarıyla 28 derecelere kadar gerileyecek.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 1 Temmuz 2026 Çarşamba gününe ilişkin İstanbul hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, megakentte bugün hava sıcaklığının sabah saatlerinde 26°C iken, öğle saatlerinde 33°C'ye ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde 25°C'ye düşecek olan sıcaklığın, gece ise 23°C olacağı tahmin ediliyor.

Gün içerisinde İstanbul'da yağış beklenmezken, rüzgarın Poyrazdan sert ve aralıklarla kuvvetlice (15-45 km/s) eseceği, nem oranının ise yüzde 40 ile 85 arasında değişeceği öngörülüyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 23°C olarak ölçüldü.

CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT: SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

AKOM'un paylaştığı "DİKKAT" başlıklı uyarı notunda, hafta boyunca (Cumartesi hariç) yağış beklenmediği ve havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı belirtildi.

Ancak halihazırda 31-33°C aralığında seyreden ve mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıkların, hafta sonu (Cumartesi) itibarıyla 28°C'ler civarına inerek mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.

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İşte AKOM'un yayımladığı haftalık hava tahmin raporu:

2 Temmuz Perşembe: Az bulutlu ve açık, hava sıcaklığı en düşük 22°C, en yüksek 31°C olacak, yağış beklenmiyor.

3 Temmuz Cuma: Az bulutlu ve açık, sıcaklık en düşük 22°C, en yüksek 31°C olacak, yağış beklenmiyor.

4 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu bir hava bekleniyor ve metrekareye 2-5 kg arası yağış düşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 22°C ile 29°C aralığına inecek.

5 Temmuz Pazar: Açık bir gökyüzü hakim olacak, sıcaklıklar en düşük 21°C, en yüksek 28°C aralığında seyredecek ve yağış beklenmiyor.

6 Temmuz Pazartesi: Az bulutlu ve açık, sıcaklık en düşük 20°C, en yüksek 28°C olacak.

7 Temmuz Salı: Az bulutlu ve açık, sıcaklık en düşük 21°C, en yüksek 30°C olacak ve yağış beklenmiyor.

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