AKOM uyardı: İstanbul'a sağanak yağış geliyor

İstanbul'da bir süredir etkisini gösteren bunaltıcı sıcaklar, yerini serin ve yağışlı bir havaya bırakmaya hazırlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yayımladığı infografik raporu ile 2 Temmuz 2026 Perşembe gününe ve haftanın geri kalanına ait hava durumu tahminlerini kamuoyuyla paylaştı.

AKOM'un paylaştığı verilere göre, İstanbul'da hafta sonuna kadar yağış beklenmiyor ve gökyüzünde çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Ancak perşembe günü öğle saatlerinde 31 dereceyi bulan ve halihazırda 30-32 derece aralığında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, cumartesi gününden itibaren düşüşe geçecek.

CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT: SAĞANAK GELİYOR

Kurumun "DİKKAT" başlığıyla yayımladığı uyarı notunda, hafta sonu (Cumartesi) itibarıyla sıcaklıkların 28 dereceler civarına, yani mevsim normallerinin altına gerileyeceği belirtildi. Bu sıcaklık düşüşüyle birlikte kent genelinde gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü için beklenen yağış miktarının ise metrekareye 5 ila 12 kilogram arasında olacağı öngörüldü.

Haftalık tahmine göre, pazar gününden itibaren yağışlı hava İstanbul'u terk edecek ve önümüzdeki haftanın ilk günlerinde sıcaklıklar 28-30 derece bandında seyrederek az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak. Ayrıca perşembe günü için rüzgarın poyrazdan sert (10-35 km/s) esmesi beklenirken, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derece olarak ölçüldü.