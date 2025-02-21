AKOM uyardı: İstanbul'da yarın en soğuk gece olacak

AKOM’un son açıklamasına göre İstanbul’da kar yağışı pazar öğle saatlerine kadar sürecek. Sıcaklıklar eksi 2 dereceye kadar düşerken, cumartesi gecesi en soğuk gece olacak.

AKOM uyardı: İstanbul'da yarın en soğuk gece olacak
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 14:21

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul’u etkisi altına aldı. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamalara göre kar yağışı üç gün daha sürecek ve özellikle cuma ve cumartesi günleri kuvvetli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışının bugün öğleden sonra tipiye dönüşeceğini ve akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşeceğini belirtti. İmamoğlu, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve toplu taşıma kullanmaları çağrısında bulundu.

AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı ilçelere göre değişiklik gösterecek:

E-5’in güneyindeki merkez ilçelerde: 5-15 cm

E-5’in kuzeyinde: 15-25 cm

Kuzey kesimler ve yüksek bölgelerde: 30-40 cm

Öte yandan İstanbul genelinde motosiklet, skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı. Yetkililer, pazartesi sabahına kadar buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.


Etiketler: #akom #kar kalınlığı #kar yağışı

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