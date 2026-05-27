AKOM yarın için uyardı: İstanbul'da hava nasıl olacak?

27.05.2026 09:59:00
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 27 Mayıs Çarşamba (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları bayram tatilindeki ani hava değişimine karşı uyardı.
AKOM'un paylaştığı verilere göre; İstanbul'da bugün gökyüzü az bulutlu ve açık olurken, sıcaklık öğle saatlerinde tam 27°C'yi bularak haftanın zirvesini yaşıyor.

Rüzgarın lodos ve poyrazdan hafif esmesiyle birlikte bayramın en güzel günlerinden biri yaşanıyor.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

Ancak bu sıcak hava dalgası Perşembe günü yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakıyor. AKOM'un "Dikkat" notuna göre; bayram boyunca sadece Perşembe günü kente 5-15 kg arası yağış düşmesi bekleniyor.

Sıcaklık 24°C'de kalsa da, dışarı çıkacak vatandaşların sağanak yağmura karşı tedbirli olması gerekiyor. Cuma gününden itibaren ise yağış kenti terk edecek ve güneşli günler (24-27°C) geri dönecek.

