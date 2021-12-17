AKOM'dan İstanbullular için uyarı: Kar geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın bu akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini artıracağını ve pazar gününe kadar şehir merkezinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı beklendiğini duyurdu.
AKOM'dan yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinde itibaren İstanbul genelinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı tahmini paylaşıldı.
Buna göre; pazartesi günü etkisini yitirecek olan Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava, salı sabah erken saatlerden itibaren tekrar etkili olup çarşamba akşam saatlerine kadar il genelinde aralıklı kar yağışı olacak.
AKOM’dan yapılan açıklama şöyle:
“Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava, bu akşam saatlerinden itibaren bölgemiz üzerinde etkisini artırması, pazar gününe kadar şehir merkezinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Ayrıca pazar ve pazartesi günleri mola vermesi beklenen yağışların, salı sabah erken saatlerden itibaren tekrar etkili olacağı, çarşamba akşam saatlerine kadar il genelinde aralıklı kar yağısı geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Soğuk hava, muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması önemlidir”
Video Haberler
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
En Çok Okunan Haberler
- Omicron'da bu şikayetlere dikkat!
- Merkez Bankası'ndan dolara müdahale
- Asgari ücret her geçen dakika eriyor
- Müdahalenin ardından dolarda son durum
- 'Erdoğan için kırmızı kod uyarısı'
- Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam
- 'Kasada bize ait dolar yok ama...'
- Patronlardan acil önlem çağrısı
- Habertürk'te 'enflasyon hedefi' diyaloğu gündem oldu
- BDDK, bankalar için harekete geçti