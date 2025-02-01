AKOM tarih verdi: İstanbul’a kar geliyor!
AKOM tarafından İstanbul’da Çarşamba ve Perşembe günleri yoğun kar yağışı beklendiği, sıcaklıkların sıfırın altına düşeceği ve bazı bölgelerde kar kalınlığının 10 ila 20 santimetreye ulaşabileceği uyarısında bulunuldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’nın (AKOM) haftalık hava tahmin raporuna göre; hafta sonuna kadar ılıman hava şartları devam edecek.
Kent genelinde 3 Şubat Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girecek. 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri kar yağışı beklendiği kent genelinde Çarşamba günü 1-5 santim aralığında, Perşembe günü ise 10 ila 20 santimetreye kadar kar yağışı görülebilir. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabileceği tahmin ediliyor.
PERŞEMBE GÜNÜ KAR YAĞIŞI YOĞUNLAŞABİLİR
Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 0 derecenin altına düşmesi bekleniyor.
AKOM’un değerlendirmelerine göre, 5 Şubat Çarşamba; kar yağışı başlayabilir, sıcaklık 0C’ye kadar düşecek. 1-3 cm kar yağabilir. 6 Şubat Perşembe; sıcaklıklar sıfırın altında seyredebilir. 10 ila 20 santimetre kar örtüsü oluşabilir. 7 Şubat Cuma; sıcaklıklar 1-5 derece arasında seyredebilir, buzlanma ve don riski artacak.
'BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ' UYARISI
AKOM, Pazartesi itibarıyla İstanbul’da buzlanma ve don olaylarına karşı yurttaşları uyardı. Özellikle sabah ve gece saatlerinde sis, kırağı ve buzlanma riski artacak.
Ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği belirtilirken, yetkililer zorunlu olmadıkça özel araç kullanılmamasını öneriyor. Şehir genelinde sıcaklıkların 2 Şubat’tan itibaren mevsim normallerinin altına düşeceği ve 3-10 Şubat arasında bu şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.
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