AKP büyük farkla kaybetmişti… Belediyede in cin top oynuyor!

Yayınlanma: 02.04.2024 - 13:30

Güncelleme: 02.04.2024 - 13:30

İstanbul'da yerel seçimde CHP'nin önemli bir fark atarak kazandığı ilçelerden Üsküdar'da belediye binasında kaydedilen bir görüntü gündem oldu.

Belediye binasında bir yurttaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde, belediye birimlerinde çalışanların yerlerinde olmadığı görüldü.

Henüz devir teslimin yapılmadığı belediyede yurttaş binadaki durumu kayda alırken “Bir tane adam yok müdürlükte. Ne oluyor burada ya? Temizlik görevlileri var sadece. Ne oldu bu Üsküdar Belediyesi’ne ya?” ifadelerini kullanıyor.

Üsküdar Belediyesi’nin yönetimi AKP’li Hilmi Türkmen’de bulunuyor. Yerel seçimlerde Türkiye genelinde hezimete uğrayan AKP, Üsküdar Belediyesi’ni yüzde 49.91 oy alan CHP’nin adayı Sinem Dedetaş’a kaybetti.