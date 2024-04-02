AKP büyük farkla kaybetmişti… Belediyede in cin top oynuyor!

AKP’nin hezimete uğradığı ilçelerden biri olan Üsküdar Belediyesi’ne ait olan binadaki görüntüler gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 13:30
Abone Ol google-news

İstanbul'da yerel seçimde CHP'nin önemli bir fark atarak kazandığı ilçelerden Üsküdar'da belediye binasında kaydedilen bir görüntü gündem oldu.

Belediye binasında bir yurttaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde, belediye birimlerinde çalışanların yerlerinde olmadığı görüldü.

Henüz devir teslimin yapılmadığı belediyede yurttaş binadaki durumu kayda alırken “Bir tane adam yok müdürlükte. Ne oluyor burada ya? Temizlik görevlileri var sadece. Ne oldu bu Üsküdar Belediyesi’ne ya?” ifadelerini kullanıyor.

Üsküdar Belediyesi’nin yönetimi AKP’li Hilmi Türkmen’de bulunuyor. Yerel seçimlerde Türkiye genelinde hezimete uğrayan AKP, Üsküdar Belediyesi’ni yüzde 49.91 oy alan CHP’nin adayı Sinem Dedetaş’a kaybetti.


CHP haberleri AKP haberleri Üsküdar Belediyesi haberleri yerel seçim haberleri 31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri

İlgili Haberler

Ahmet Hakan'ın tutmayan seçim tahminleri gündem oldu: 'İzmir'de sürpriz yaşanacak, CHP Eskişehir'i kazanamayacak, Üsküdar'da AK Parti fark atacak...'

Ahmet Hakan'ın tutmayan seçim tahminleri gündem oldu: 'İzmir'de sürpriz yaşanacak, CHP Eskişehir'i kazanamayacak, Üsküdar'da AK Parti fark atacak...'
Üsküdar’da denize atlayan şahıs yüzerek gözden kayboldu: Geniş çaplı arama başlatıldı

Üsküdar’da denize atlayan şahıs yüzerek gözden kayboldu: Geniş çaplı arama başlatıldı
Üsküdar’da AKP’li belediye döneminde yandaş şirkete 1.9 milyon TL’lik suböreği ihalesi verildi: Börekleri yiyemediler

Üsküdar’da AKP’li belediye döneminde yandaş şirkete 1.9 milyon TL’lik suböreği ihalesi verildi: Börekleri yiyemediler
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

DEM'in tulum çıkardığı Van'da Bakanlık hamlesi… Seçilen adayın hakları alındı!

DEM'in tulum çıkardığı Van'da Bakanlık hamlesi… Seçilen adayın hakları alındı!
Tuna Kiremitçi’den bomba iddia: Seçim sonucu sevinci TRT 2 programını etkiledi

Tuna Kiremitçi’den bomba iddia: Seçim sonucu sevinci TRT 2 programını etkiledi
Türkiye seçimini yaptı: İşte 31 Mart Yerel Seçimleri’nin canlı sonuçları! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum...

Türkiye seçimini yaptı: İşte 31 Mart Yerel Seçimleri’nin canlı sonuçları! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum...
CHP’nin itirazı reddedildi: Kocaeli Körfez seçiminde neler yaşanıyor?

CHP’nin itirazı reddedildi: Kocaeli Körfez seçiminde neler yaşanıyor?
İmamoğlu, seçim zaferinin ardından İstiklal’de yurttaşlarla beraber

İmamoğlu, seçim zaferinin ardından İstiklal’de yurttaşlarla beraber
AK Parti’den aday gösterilmeyince bağımsız aday oldu, seçimi kazandı

AK Parti’den aday gösterilmeyince bağımsız aday oldu, seçimi kazandı
Esenler 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Esenler'de seçimi kim kazandı? Esenler Belediye başkanı kim oldu?

Esenler 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Esenler'de seçimi kim kazandı? Esenler Belediye başkanı kim oldu?
Acun Ilıcalı’dan sert sözler! Yunus Emre diskalifiye mi olacak?

Acun Ilıcalı’dan sert sözler! Yunus Emre diskalifiye mi olacak?