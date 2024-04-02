Üsküdar’da denize atlayan şahıs yüzerek gözden kayboldu: Geniş çaplı arama başlatıldı

Üsküdar sahil yolunda bir yurttaş, iddiaya göre kıyafetlerini çıkarıp kişisel eşyalarını bırakarak denize atladı. Şahıs, denizde bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu.

İHA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 08:04
Üsküdar’da denize atlayan şahıs yüzerek gözden kayboldu: Geniş çaplı arama başlatıldı
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Olay saat 22.00 sıralarında Üsküdar Kız Kulesi’nin karşısına yakın bir alanda gerçekleşti.

GÖZDEN KAYBOLDU

Kıyafetlerini çıkarıp kişisel eşyalarını bırakarak denize atlayan yurttaş, iddiaya göre uzun bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu. Olayı gören çevredeki yurttaşlar polis ekiplerini aradı. Ekipler durumu sahil güvenlik ekiplerine ve kıyı emniyetine bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri ve kıyı emniyeti ekipleri sahil şeridi boyunca geniş çaplı arama başlattı.


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