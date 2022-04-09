AKP'de 'sahur videosu' tartışması yaşanmıştı: AKP'li Mehmet Metiner'den geri adım

09 Nisan 2022 Cumartesi, 12:19

AKP Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk, düzenledikleri sahur programından bir video paylaşmış, gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmişti. Videoda gençlerin tef çaldığı anlara yer verilmişti.

Tweet'i alıntılayan eski AKP Milletvekili ve iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin yazarı Mehmet Metiner ise "Bu paylaşımı yapan Ağrı AK Parti Gençlik Kolları başkanımız lütfen bu paylaşımı kaldırır mısınız?" demişti.

Bu tür paylaşımların AKP'ye zarar verdiğini savunan Metiner, "Böyle bir paylaşıma niye gerek duyulur bilmem" diye yazmıştı. Metiner ardından paylaşımını silmişti.

Selçuk da gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırmıştı.

AKP'Lİ METİNER'DEN GERİ ADIM

AKP'li Metiner bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada geri adım atarak "Sahur videosunun paylaşılması yanlıştı. AK Partimizin hassasiyetleri dolayısıyla gelen tepkiler üzerine silinmesi doğruydu. Biz başkaları değiliz. Başkalarının paylaşımları bizim için emsal teşkil etmez" ifadelerine yer verdi.

Metiner bir diğer paylaşımında da "Ağrı’daki sahur yemeğinin fiyatı üzerinden tepki koymadık. Gençlerin bir araya gelmesinden memnuniyet duyduk. AK Partimizin hassasiyetlerini/milletimizin değerlerini bilenler o paylaşıma niye tepki koyduğumuzu bilir. 'Kuru gürültü ve pohpoh' diyenler aynaya baksınlar" dedi.