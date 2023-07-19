AKP Gençlik Kolları Üyesi kazada hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 19.07.2023 - 15:52

Güncelleme: 19.07.2023 - 16:25

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde dedesinin ölüm haberini alması üzerine Aşağıdağ köyüne gitmek üzere yola çıkan İlker Şen'in kullandığı 67 LK 569 plakalı otomobil, Ulukum mevkiinde V.A. idaresindeki 67 ACG 136 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Eda Şen (23) ve oğlu Yiğit Asaf Şen (3) ile F.Ş. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Eda Şen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin ise sürdüğü kaydedildi.

AKP Alaplı Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenilen Şen'in cenazesi, eşinin hayatını kaybeden dedesi Durmuş Şen'in cenazesiyle öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına toprağa verildi.