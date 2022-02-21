AKP Grup başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun enflasyon' hesabına Gökhan Özoğuz'dan tepki
AKP Grup başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun, canlı yayında enflasyon hesabı yaparak "Fransa’da 150 Euro'ya dolan poşet şimdi 750 Euro'ya doluyor; yüzde 6-7 oranında enflasyon var" demişti. Akbaşoğlu'na tepki gösteren Gökhan Özoğuz, "Yalan çok kötü bir şey ama ucunda aç kalmış, enayi yerine konmuş insanlar varken işlemez” dedi.
AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, katıldığı Habertürk canlı yayınında enflasyona ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Akbaşoğlu, “Sıkıntıları görmüyor değilim, yaşadıklarımızı Avrupa ile Amerika ile bütün dünya ile kıyas etmek zorundayız. Sonuç itibarıyla bunun sadece Türkiye’yi etkileyen bir sıkıntı ve kriz olmadığını dolayısıyla Fransa’da, Almanya’da 150 euroya dolan bir poşet, bugün 750-800 euroya doluyor. Dolayısıyla orada da yüzde 6-7 oranında 1’lerin altındayken enflasyon 6-7 kat artmış.” ifadelerini kullanmıştı.
Bu sözlerine ilişkin daha sonradan açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili, “Lafzı ile kastının farklı olmasından kaynaklı” bir yanlış anlaşılma meydana geldiğini söylemişti.
"YALAN ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY"
Sanatçı Gökhan Özoğuz da, Akbaşoğlu’nun bu sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Özoğuz, “Yalan çok kötü bir şey ama ucunda aç kalmış, enayi yerine konmuş insanlar varken işlemez.” ifadelerini kullandı.
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