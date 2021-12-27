AKP harekete geçti: 2023 seçimleri için yeni sistem

27 Aralık 2021 Pazartesi, 11:10

AKP 2023 seçimleri için harekete geçti. Seçim İşleri Başkanlığı koordinesinde, Ankara’da İl Seçim İşleri Başkanları İstişare toplantıları gerçekleştirildi.

23 Aralık’ta başlayan ve dün tamamlanan toplantıda, İl Seçim İşleri Başkanlarına ‘sandık kurulları ve görevleri’, ‘seçim işleri başkanlığının görev ve yetkileri’, ‘seçim kurulları’, ‘seçim koordinasyon merkezlerinin kuruluş ve çalışma esasları’ başlıkları başta olmak üzere birçok konuda eğitimler verildi.

YÜZDE 99'UN ÜZERİNE ÇIKARMA PLANI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 2018 seçimlerinde görev alan sandık görevlilerinin oranı da masaya yatırıldı. AKP'li isimler, 2018 yılında yapılan seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verilen listelerde sandıkta görev yapanların oranının yüzde 98,02 olduğunu, parti olarak bu rakamı yüzde 99’un üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

"HİLE VE HUKUKSUZLUK"

Bunun yanı sıra AKP'nin sandıkta olabilecek "hile ve hukuksuzluğa" karşı anında müdahale edebilecek bir sistem getireceği belirtildi.

Haberde, şikâyet ve itirazların bir ‘AK Seçim’ uygulamasına eklenen yazılım ile yapılacağı aktarıldı. Bu sisteme YSK’nın bütün kararları yükleneceği belirtildi. Herhangi bir itiraz ya da şikâyetin olması durumunda sandık görevlileri, konuyla ilgili tüm YSK kararlarını en yenisinden başlayarak en eskisine kadar görebileceği ve bu kararlar doğrultusunda gerekli yerlere itirazlar yapılabileceği aktarıldı. Haberde ayrıca, Genel Merkez’deki sistem üzerinden de söz konusu itirazlar takip edilebileceği vurgulandı.