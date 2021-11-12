AKP, HSK üyeliği için, iki kurumda görev yapan ismi gösterecek

12 Kasım 2021 Cuma, 04:00

MHP kontenjanından ikinci kez HSK üyesi seçilen Hamit Kocabey’in istifasının ardından, 25 aday adayının başvurusunu değerlendirmek üzere TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplandı. MHP’nin yeniden aday göstermediği seçim için AKP’nin adayının “daha önce AKP’den İstanbul’da belediye meclis üyeliği yapan Havvanur Yurtsever olacağı” belirtiliyor. Ancak Yurtsever’in “eşzamanlı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Emlak Konut GYO A.Ş.’de görev yaptığı ve “AKP’nin çok maaşlı bürokratları arasında yer aldığı” konuşuluyor.

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyon, dün AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Toplantıda, Bozdağ, HSK üyeliği için yapılan başvurular arasından TBMM Genel Kurulu’na göndermek üzere 3 ismi belirlemek için seçim yapılacağını anımsattı. Toplantıda, HDP’li Meral Danış Beştaş, HSK üyelerinin, “HDP dışında siyasi partilerin mutabakatıyla seçildiğini ve bu konuda mutabakat yapılmasının anayasaya aykırı olduğunu” vurguladı. HDP’nin toplantıya katılmayacağını söyleyen Beştaş, salondan ayrıldı.

HAMİT KOCABEY EMEKLİLİK İSTEMİŞ

Bozdağ ise Beştaş’ın sözleri üzerine “anayasanın hiçbir maddesinin uzlaşmayı reddetmediğini” savundu. Bozdağ, geçen ay “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı istişare sonucu istifa ettiğini” açıklayan Hamit Kocabey’in, “emekliliğini istediği” bilgisini de paylaştı.

Yapılan görüşmeler sonrasında CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, geçen HSK seçimlerinde mutabakata varıldığını anımsatarak, aynı mutabakatın yapılmasını istedi. Emre, bu nedenle alt komisyon kurulmasından yana taraf olduklarını kaydetti. Verilen önergenin kabul edilmesiyle yapılan başvuruları incelemek üzere alt komisyon oluşturuldu. Alt komsiyon raporunu 16 Kasım’a dek tamamlayacak. Alt komisyonun raporunu sunmasının ardından da Anayasa ve Adalet Komisyonu, TBMM Genel Kurulu tarafından seçim yapmak için 25 başvuru arasından 3 ismi belirleyecek. Ancak aday adayları arasında yer alan Avukat Arzu Sonsuz’un sağlık nedeniyle aday adaylığından çekildiği belirtilirken AKP’nin “daha önce AKP’den İstanbul’da belediye meclis üyeliği yapan Havvanur Yurtsever’i aday olarak göstereceği” belirtiliyor.

AKP’YE MESAJ MI?

Öte yandan MHP’nin, “aday belirlemeyerek AKP’nin adayını destekleyeceğini” açıklaması, kulislerde “AKP’ye üstü kapalı bir mesaj mı” sorularını da beraberinde getirdi. MHP’nin daha önceki HSK üyeliği seçimlerinde “muhalefete 3 üye verilmesine tepki gösterdiği, bu nedenle HSK için aday göstermeyeceği” öne sürüldü. Kocabey’in adı, istifasının ardından İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü “Bataklık Operasyonu”nda geçmişti.