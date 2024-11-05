AKP Iğdır İl Başkanlığı binasına satırlı saldırı!

Yayınlanma: 05.11.2024 - 15:11

Güncelleme: 05.11.2024 - 15:11

Iğdır'da Bağlar Mahallesi'nde Emir Ensar Apartmanı'ndaki AKP İl Başkanlığı binasına sabah saatlerinde satırlı saldırı düzenlendi.

Ekipler saldırgana müdahale ederken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

İL BAŞKANI AYAZ'DAN AÇIKLAMA

Saldırıya ilişkin açıklama yapan AKP İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, şunları kaydetti:

"Bugün sabah saatlerinde Bilen Balta adında bir kişi partinin önüne gelerek elindeki satırla saldırıda bulunuyor. Zorla içeri girdikten sonra yukarıya kadar çıkmaya çalışıyor ama güvenlik güçleri gerekli müdahaleyi yapmışlar ve ikna ederek bu eylemini sonlandırmasını sağlamışlar.

Biz bu saldırıları kınıyoruz, bunlar hoş şeyler değil, vahim hadiseler. Bu saldırılar ne ilk olur ne de bizi yıldırır. Biz her zaman liderimizin, partimizin yanındayız nefesimizin yettiği süresince bu mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Saldırgan içeri girerken Cumhurbaşkanımız ve eşine hakaret ederek saldırıyı gerçekleştirmiştir. Kınıyor ve lanetliyoruz."