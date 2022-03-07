AKP iktidarının MEB aracılığıyla din ile bilimi birleştirme çabaları sürüyor

07 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve iki üniversitenin işbirliğinde “Uluslararası Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu” düzenleneceği açıklandı. “Kökenini manevi ve geleneksel değerlerden alan yerli bir psikoloji anlayışına dönüş fikrini güçlendirdiği” savunulan sempozyumun başlıkları arasında “Kuran ve hadislerde manevi danışma ve rehberlik” ile “İslami psikoloji ve manevi danışmanlık” gibi başlıkların yer alması dikkat çekti.

Partili rektörler ve atanmış kadroları ile eğitim kalitesi her geçen gün daha çok tartışmaya açılan üniversitelerin, din ile bilimi birleştirme çabaları sürüyor. 14-15 Mayıs’ta Uluslararası Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu’nun yedincisinin düzenleneceği açıklandı. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İbn Haldun Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi işbirliğinde “Manevi Danışma ve Rehberlik” temasıyla İstanbul’da yapılacak sempozyum için Maneviyat Psikolojisi Sempozyumları Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Atak tarafından tanıtım yazısı hazırlandı.

Etkinliğin düzenlenmesiyle ilgili rektörlüğün resmi yazısı

"ANLAMADA YETERLİ DEĞİL"

Nisan 2020’de, “Koronavirüs karşısında yaratıcıya tevekkül etmek ve teslimiyet içerisinde bulunmak yaşanan yoğun stresten korur” önerisiyle dikkat çeken Atak, söz konusu yazıda, “depresyon, anksiyete bozukluğu, panik bozukluk gibi ruhsal kökenli hastalıkların hızlı bir artış göstermesi ve her türlü imkâna sahip olmasına karşın mutsuz insanların sayısının her geçen gün artmasının, psikolojinin insanı anlama noktasında yeterli olamadığı düşüncesine yol açtığını” savundu. Atak, psikolojide temel yaklaşımları da hedef alarak bu yaklaşımların “insana karamsar baktığını, insanı makine şeklinde değerlendirdiğini, insanın ruh ve manevi kalp alanını dikkate almadığını” iddia etti.

DİYANET’İ ÖRNEK GÖSTERDİ

“İslamın psikoloji ile ilgili tarihine bakıldığında ortaya çıkarılmayı ve psikoloji ilmi çerçevesinde yorumlanmayı bekleyen engin eserler manzumesi ve pratik deneyimler göze çarpmakta” diyen Atak, sempozyum çalışmalarına işaret ederek, “Tüm bu çabalar kökenini manevi ve geleneksel değerlerimizden alan yerli bir psikoloji anlayışına dönüş fikrini güçlendirmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı il ve ilçe müftülükleri; yurtlar, hastaneler ve cezaevleri gibi kurumlara ‘manevi danışman’ görevlendirmiştir” dedi.

"İSLAMİ PSİKOLOJİ"

Sempozyum için belirlenen konular da dikkat çekti. Bu konulardan bazıları şöyle:

“Aile danışmanlığında manevi danışma ve rehberlik uygulamaları. Üniversite gençliğine yönelik manevi danışma ve rehberlik. Kuran ve hadislerde manevi danışma ve rehberlik. Cinsel sorunlara ilişkin manevi danışma ve rehberlik. İslami psikoloji ve manevi danışmanlık.”

Sempozyumun konuşmacıları arasında İstanbul Sözleşmesi’nin “ensest ilişkinin önünü açtığını” iddia eden Nevzat Tarhan da bulunuyor.