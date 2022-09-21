AKP, kıraathaneye yine milyonlar harcadı
Kamu bütçesinde karadelik oluşturan millet kıraathanelerine yönelik fahiş bir harcamaya daha imza atıldı. Bingöl’de AKP idaresindeki 35 bin nüfuslu Solhan’a yapılacak kıraathane için 5,9 milyon TL harcandı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim vaatleri arasında yer alan millet kıraathaneleri, belediyelerin bütçesinde kara delik oluşturdu.
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Erdoğan’ın 7 Haziran 2018 tarihinde Hatay’daki mitingde yaptığı konuşmasında gündeme getirdiği millet kıraathanelerinin ilk çivisi 30 Temmuz 2018’de çakılırken fahiş harcamaların önü arkası kesilmedi.
MİLLET KIRAATHANESİ İÇİN 5 MİLYON 951 BİN 869 TL
Bingöl’ün 35 bin nüfuslu ilçesi Solhan’a da millet kıraathanelerinin en maliyetlilerinden biri inşa edildi. İnşaat ihalesi Eylül 2020’de yapılan ve 2 milyon 154 bin 869 TL’ye mal olan millet kıraathanesinin ikmal inşaatı için 25 Ağustos’ta yeni bir ihale daha açıldı. Solhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ihaleye verilen en yüksek teklif 4 milyon 300 bin TL oldu. AKP’li Hakim Yıldız başkanlığındaki Solhan Belediyesi’nin 4 milyon 805 bin 362 TL yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı iş gerçekleştirilen ihalede imzalar ise 3 milyon 797 bin TL için atıldı. AKP’li belediyenin bin 345 metrekarelik büyüklüğe sahip millet kıraathanesi için harcadığı para 5 milyon 951 bin 869’a ulaştı.
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