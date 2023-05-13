AKP mitinginde sahne alan Demet Akalın'dan Kılıçdaroğlu'na 'kalpli' yanıt

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı Demet Akalın'ın katıldığı AKP konserini paylaşıp, 'Biz sanatçılarla kavga etmeyeceğiz' mesajını vermişti. Demet Akalın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetinin altına kalp emojisi koyarak yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 16:40
AKP mitinginde sahne alan Demet Akalın'dan Kılıçdaroğlu'na 'kalpli' yanıt
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AKP'nin İzmir’deki mitinginde sahneye çıkan Demet Akalın'dan, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu miting videosunu alıntılayarak 'Kavga etmeyeceğiz' paylaşımına Millet İttifakı'nın seçim kampanyasının sembolüyle yanıt geldi.

Akalın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına 'kalp' emojisiyle yanıt verdi.

 

 

 

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin etkinliğinde konser veren Akalın'ın görüntüsünü alıntılayarak paylaşımda bulunmuş, "Biz sanatçılarla kavga etmeyeceğiz, dünyadır bizim rekabet alanımız. Anlayalım artık.Bu bizim inandığımız değil. Bu dil AK Parti’dir. Bizim zamanımızda kim, nerede, nasıl isterse sanatını icra eder, karışmak bizim ne haddimize. Arkadaşlar, lütfen ne için geldiğimizi anlayın. Biz sanatçılarla kavga etmeyeceğiz, dünyadır bizim rekabet alanımız. Anlayalım artık!" ifadelerini kullanmıştı.


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