Demet Akbağ'dan Kılıçdaroğlu'na açık destek: 'İlk turda bitirelim'

Yayınlanma: 13.05.2023 - 08:52

Güncelleme: 13.05.2023 - 08:52

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime sadece 1 gün kaldı. Bu süreçte pek çok ünlü isim de oy vereceği ismi açıklamayı veya desteklediği görüşü belirtmeyi tercih etti.

Bu isimlerden biri de usta oyuncu Demet Akbağ oldu.

'İLK TURDA BİTİRELİM'

Akbağ, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Millet İttifakı'nın sembol haline gelen kalp işaretini yaparak ve Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek #İlkTurdaBitirelim etiketini kullandı.

Akbağ'ın paylaşımı şu şekilde: