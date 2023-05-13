Demet Akbağ'dan Kılıçdaroğlu'na açık destek: 'İlk turda bitirelim'

Sanatçı Demet Akbağ, sosyal medya hesabından Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Muhalefetin sembolü haline gelen 'kalp işaretini' yapan Akbağ, 'İlk turda bitirelim' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 08:52
Demet Akbağ'dan Kılıçdaroğlu'na açık destek: 'İlk turda bitirelim'
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Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime sadece 1 gün kaldı. Bu süreçte pek çok ünlü isim de oy vereceği ismi açıklamayı veya desteklediği görüşü belirtmeyi tercih etti.

Bu isimlerden biri de usta oyuncu Demet Akbağ oldu.

'İLK TURDA BİTİRELİM'

Akbağ, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Millet İttifakı'nın sembol haline gelen kalp işaretini yaparak ve Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek #İlkTurdaBitirelim etiketini kullandı.

Akbağ'ın paylaşımı şu şekilde:


Demet Akbağ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu

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