Fazıl Say'dan Kılıçdaroğlu'na 'kalpli' destek: 'Oylar Kılıçdaroğlu’na'

Yayınlanma: 13.05.2023 - 12:31

Güncelleme: 13.05.2023 - 14:21

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime sadece 1 gün kaldı. Bu süreçte birçok sanatçı oy kullanma mesajı vererek ilk turda bitirelim çağrısı yapıyor.

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say da sosyal medya hesabından CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sembol haline gelen kalp işaretini yaparak "Oylar Kılıçdaroğlu’na" dedi.

"OYLAR KILIÇDAROĞLU’NA"

Say, eliyle kalp işareti yaptığı fotoğrafını şu notla paylaştı:

“Yarın büyük gün. Aynen böyle yapalım hep. Dostlar, gençler, oy kullanalım. Oylar Kılıçdaroğlu’na”