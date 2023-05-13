Fazıl Say'dan Kılıçdaroğlu'na 'kalpli' destek: 'Oylar Kılıçdaroğlu’na'

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’na destek mesajı yayımladı. Fazıl Say kalp işareti yaptığı fotoğrafını “Oylar Kılıçdaroğlu’na" notuyla paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 12:31
Fazıl Say'dan Kılıçdaroğlu'na 'kalpli' destek: 'Oylar Kılıçdaroğlu’na'
Abone Ol google-news

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime sadece 1 gün kaldı. Bu süreçte birçok sanatçı oy kullanma mesajı vererek ilk turda bitirelim çağrısı yapıyor.

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say da sosyal medya hesabından CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sembol haline gelen kalp işaretini yaparak "Oylar Kılıçdaroğlu’na" dedi.

"OYLAR KILIÇDAROĞLU’NA"

Say, eliyle kalp işareti yaptığı fotoğrafını şu notla paylaştı:

“Yarın büyük gün. Aynen böyle yapalım hep. Dostlar, gençler, oy kullanalım. Oylar Kılıçdaroğlu’na”


Fazıl Say Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Seçim sandık

İlgili Haberler

Son dakika... Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: 15 Mayıs'ta dünya sizi konuşacak

Son dakika... Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: 15 Mayıs'ta dünya sizi konuşacak
Kılıçdaroğlu'nun telefonuna cevap vermeyen Muharrem İnce, Erdoğan ile görüşmüş

Kılıçdaroğlu'nun telefonuna cevap vermeyen Muharrem İnce, Erdoğan ile görüşmüş
Demet Akbağ'dan Kılıçdaroğlu'na açık destek: 'İlk turda bitirelim'

Demet Akbağ'dan Kılıçdaroğlu'na açık destek: 'İlk turda bitirelim'

En Çok Okunan Haberler