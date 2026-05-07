AKP'li Bahadır Yenişehirlioğlu'nun katıldığı bir etkinlikte hareketleri dikkat çekti

7.05.2026 13:22:00
AKP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun katıldığı bir etkinlikte yaptığı hareketler dikkat çekti. Yenişehirlioğlu'nun hareketleri kamuoyunda tepkilere neden oldu.

AKP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 6 Mayıs tarihinde Akhisar Kitap Günleri'nin açılışına katıldı.

Etkinliğe MHP MYK Üyesi Ali Uçak, AKP İl Başkanı Süleyman Turgut, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Yenişehirlioğlu'nun katıldığı etkinlikte yaptığı hareketler dikkat çekti. Yenişehirlioğlu'nun tepki çeken görüntüleri böyle kaydedildi.

Sosyal medyada video hakkında, "İnsanlar yoksul, çocuklar aç okula gidiyor, bunların keyfi yerinde", "Yüksek enfilasyon ve fahiş vergilerle nasılda coşuyor" yorumlarında bulunuldu.

Yenişehirlioğlu, TRT 1'de yayımlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde rol aldığı Tahsin Paşa karakteri ile de tanınıyor.

MHP lideri Bahçeli’nin ‘koordinatörlük’ çıkışı AKP’de rahatsızlık yarattı: Cumhur İttifakı’nda ‘Öcalan’ krizi MHP lideri Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Abdullah Öcalan için “barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü” önerisinde bulunması Cumhur İttifakı kulislerini karıştırdı. MHP cephesinde “Bahçeli örgütü silah bırakmaya zorluyor” değerlendirmesi yapılırken, AKP kurmaylarının ise Öcalan vurgusundan rahatsız olduğu belirtiliyor. İktidar kaynakları, “Süreç fiilen tıkandı, sembolik tören dışında silah bırakma olmadı” görüşünü dile getiriyor.
CHP’li Kış, AKP’nin ‘varlık barışı’ düzenlemesine tepki gösterdi: Halkın beklediği varlık barışı değil, geçim nefesidir CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM’ye sunulan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” içindeki yeni “Varlık Barışı” düzenlemesine sert sözlerle tepki gösterdi. Kış, "Türkiye’nin ihtiyacı af düzenlemeleri değil; hukuk, güven, üretim ve adil bir vergi sistemidir" dedi.
AKP’ye yakınlığıyla bilinen Selman Öğüt, Aile Bakanı Mahinur Göktaş’ı hedef aldı: ‘Allah akıl fikir versin, ne diyeyim’ Eski Esenyurt Üniversitesi Rektörü ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. Selman Öğüt, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı sosyal medya hesabından hedef aldı. Hakkında inceleme başlatılan ve yayından kaldırılan reklam hakkında değerlendirme yapan Göktaş’ın ifadelerini Öğüt “Mahinur hanım Belçika'da yetiştiği için geleneksel Türk ailesinin kodlarına uzak kalmış olabilir” sözleriyle hedef aldı.