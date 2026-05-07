AKP'li Bahadır Yenişehirlioğlu'nun katıldığı bir etkinlikte hareketleri dikkat çekti

AKP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 6 Mayıs tarihinde Akhisar Kitap Günleri'nin açılışına katıldı.
Etkinliğe MHP MYK Üyesi Ali Uçak, AKP İl Başkanı Süleyman Turgut, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Yenişehirlioğlu'nun katıldığı etkinlikte yaptığı hareketler dikkat çekti. Yenişehirlioğlu'nun tepki çeken görüntüleri böyle kaydedildi.
Sosyal medyada video hakkında, "İnsanlar yoksul, çocuklar aç okula gidiyor, bunların keyfi yerinde", "Yüksek enfilasyon ve fahiş vergilerle nasılda coşuyor" yorumlarında bulunuldu.
Yenişehirlioğlu, TRT 1'de yayımlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde rol aldığı Tahsin Paşa karakteri ile de tanınıyor.