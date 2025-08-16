AKP'li Şamil Tayyar'dan çarpıcı iddia: 'CHP yeni şoklara hazır olsun...'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den ayrılarak AKP'ye geçmesinin yankıları sürerken, iktidar kanadından da peş peşe transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

"ÇOK SAYIDA BAŞKAN VE MİLLETVEKİLİ KOPMAK ÜZERE"

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, partide daha fazla ayrılığın yaşanacağını iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel ve ekibi, birinci parti olduklarını ve ilk seçimde iktidara geleceklerini iddia ettikleri dönemde CHP’den ayrılıkları sadece korkuya bağlarsa, büyük hata yaparlar.

Nitekim, öyle yapıyorlar. Oysa, Özel yönetiminde CHP, çok dağınık, kadrolar kavga halinde, hizipleşme had safhada, mutlu azınlık ise rant peşinde koşuyor.

Kimi belediye başkanları, İstanbul’a bakarak endişeye kapılsa bile asıl problem, partide iç huzurun olmamasıdır. Özel ve ekibi, suçluyu başka yerde arayacağına, iktidara çatacağına önce içeriye bakmalıdır.

Aksi halde istifalar bununla sınırlı kalmaz. Nitekim çok sayıda başkan ve milletvekili kopmak üzere, CHP yeni şoklara hazır olsun."