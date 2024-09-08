Diyarbakır Baro Başkan Vekili Özdemir: Narin’in cenazesi 3 defa aranan yerde bulundu

Yayınlanma: 08.09.2024 - 18:41

Güncelleme: 08.09.2024 - 18:41

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cenazesi bu sabah saatlerinde dere yatağında bulunmuştu.

Adli Tıp Kurumu Diyarbakır Grup Başkanlığı’na getirilen Narin’in cenazesinin otopsi işlemlerini takip eden Diyarbakır Baro Başkan Vekili Mehdi Özdemir yaptığı açıklamada, Narin’in cenazesinin bulunduğu alanda daha önce üç defa arama çalışmasının yapıldığını söyledi.

Narin’in cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından çıkacak ölüm nedeniyle birlikte Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturmanın genişleteceğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

“Sabah saatlerinde Narin’in cansız bedenine ulaşıldı. Ne yazık ki Narin yaşamını yitirmişti. Şu an otopsi işlemi devam ediyor. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nca yapılan otopsi işlemlerinin neticesinde Narin’in kesin ölüm sebebine ilişkin ek bir bilgi sahibi olacağız. Üç defa yapılan arama ve kurtarma çalışmalarında, aranan bir dere yatağında Narin’in cansız bedeninin bir torba içerisinde ulaşılmış olması, bu, arama ve kurtarma çalışmalarında etkin olmayan yöntemlerle yapıldığını bizlere göstermektedir. Kesin ölüm sebebi belli olduktan sonraki aşamada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kasten insan öldürme, tasarlanarak, planlanarak işlenmesi, delillerin gizlenmesi, karartılması, cenazenin bulunmasını engelleyecek bir uğraş içesinde olduğundan kaynaklı, faillerin tespiti ve yargılanması gibi bir dizi kararlar alınacaktır. Bütün bunlar esasında 19 gündür sürdürülen bir soruşturma faaliyetinde elde edilen delillerle, kesin ölüm sebebi otopsi raporu çıktıktan sonra ortaya konulacak. Otopsi sonucunda ölüm nedeni ortaya çıkmasıyla yaşananlara dair net bir veriyi hepimiz alacağız.”

Özdemir, otopsi sırasında Narin’in aile bireyleri tarafından teşhisinin yapıldığını belirtti.