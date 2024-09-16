AKP MYK bugün toplanıyor

Yayınlanma: 16.09.2024 - 08:36

Güncelleme: 16.09.2024 - 08:36

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının öncelikli konusu ekonomi olurken, partinin bu ay başlattığı başlattığı “Türkiye Buluşmaları” programının ilk etabından raporları da masaya yatırılacak.

Öte yandan, yeni anayasa çalışmaları başta olmak üzere yeni yasama döneminde Meclis’te ele alınacak birçok konunun da toplantıda görüşülmesi bekleniyor.