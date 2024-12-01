AKP yüzyılı... Bin TL’lik çek için çadır kurup beklediler

Yayınlanma: 01.12.2024 - 09:46

Güncelleme: 01.12.2024 - 09:46

Silivri’nin Mimar Sinan Mahallesi’nde bir zincir marketin açılışına özel düzenlediği kampanyalar yoğun ilgi gördü. Gece saatlerinden itibaren market önünde çadır kurarak sıraya giren vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde metrelerce uzayan kuyruklar oluşturdu. Marketin ilk bin müşterisine dağıttığı bin TL’lik hediye çekleri ve yüzde 40’a varan indirimler yoğunluğa neden oldu.

Açılışa özel kampanyayı duyan vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren marketin önüne gelerek çadır kurdu. Sabahın erken saatlerinde başlayan kuyruklarda bekleyen yüzlerce kişi, hediye çeklerini alabilmek ve kampanyalardan yararlanmak için sırada uzun süre bekledi. Kalabalık sabah saatlerinde binlerce kişiye ulaştı.

Kampanyadan yararlanan vatandaşlardan bazıları temel gıda maddelerine yönelirken, kasap reyonlarında yoğunluk oluştu. Kalabalığın dronla havadan görüntülendiği açılışta, marketin 40 bin metrekarelik alanında 60 bin farklı ürün çeşidinde indirim sunuldu.