AKP'de 6 il başkanlığına atama

AKP'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Kayseri, Samsun, Gaziantep, Kilis, Ardahan ve Malatya il başkanlıklarına atama yapıldı.

AA
Yayınlanma: 07.07.2023 - 09:25
AKP'de 6 il başkanlığına atama
Abone Ol google-news

AKP Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Kayseri İl Başkanlığına Fatih Üzüm, Samsun İl Başkanlığına Mehmet Köse, Gaziantep İl Başkanlığına Murat Çetin, Kilis İl Başkanlığına Zihni Serhan Diyarbakırlı, Ardahan İl Başkanlığına Ersin Yılmaz ve Malatya İl Başkanlığına Namık Gören'in atandığı belirtildi.

Yeni il başkanlarına görevlerinde başarı dileğinde bulunulan açıklamada, eski il başkanlarına ise çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.


AKP Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan

İlgili Haberler

AKP’nin 7 il başkanlığına yeni atama

AKP’nin 7 il başkanlığına yeni atama
AKP'li Sancaktepe Belediyesi eğitime ayrılan alanları satıyor!

AKP'li Sancaktepe Belediyesi eğitime ayrılan alanları satıyor!
AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan montaj itirafını unuttu, 'kumpas' iddiasıyla muhalefeti hedef aldı!

AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan montaj itirafını unuttu, 'kumpas' iddiasıyla muhalefeti hedef aldı!

En Çok Okunan Haberler