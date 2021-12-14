AKP'de istifa depremi

14 Aralık 2021 Salı, 19:34

AKP Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifasını yaptığı yazılı açıklamayla duyuran Kesmekaya, açıklamasında, "Yaklaşık 2 buçuk yıldır büyük bir şerefle yürüttüğüm AK Parti Amasya İl Başkanlığı görevinden, genel merkezle yaptığım istişareler sonucu, sağlık sorunlarım başta olmak üzere işlerimin yoğunluğu ve partimin bayrağının daha yukarı taşınması için şu an itibarıyla ayrılmış bulunuyorum” dedi.

Kesmekaya'nın istifası Genel Merkez tarafından kabul edildi. Amasya AKP İl Başkanlığı'na yeni atama bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, Facebook mesajıyla aniden istifa etmiş, istifa nedenini ise ''İşlerimin yoğunluğu sebebi dolayısıyla AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı göreviminden istifa ediyorum.Her daim Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a ve Partimize bağlılığım devam edecektir. Kamuoyuna saygıylarımla duyurulur'' olarak açıklamıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz ise istifanın asıl nedeninin Kılıç'ın uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri olduğunu yazmış, söz konusu görüntülerde, Kılıç olduğu iddia edilen kişinin makamında uyuşturucu kullandıktan sonra sızmış halde bulunduğu görülmüştü.