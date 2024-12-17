AKP'den teröre yeni tarife! AKP Sözcüsü Ömer Çelik: ‘HTŞ artık fiilen terörist değil’

Yayınlanma: 17.12.2024 - 23:13

Güncelleme: 17.12.2024 - 23:17

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk’te katıldığı programda Suriye’de yönetimi ele geçiren cihatçı terör örgütü HTŞ’ye yönelik açıklamalarda bulundu.

Çelik, HTŞ’nin terörist olarak nitelendirilmesine dair soruya MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Colani ile görüşmesini anımsatarak “Bizim yürüttüğümüz diplomasi, bütün çevrelerle, ABD ve Avrupa dahil bu istişareleri sürdürüyoruz. HTŞ Lideri Colani ile AB irtibat kurdu. Şu anda 'listede böyle o yüzden temkinliyiz ama görüşüyoruz' deniliyor. Resmi yöneticiniz görüştükten sonra bu fiilen ortadan kalkmış oluyor. Kazansa bile terörist olarak kalanlar var. Hakikati güç mü belirliyor, güç mü hakikati belirliyor. Bu ayrıca konuşulması gereken konu. Bu iki kavram ne kadar birbirine geçiyor ve sentez oluşturuyor” dedi.

“DESTEKLESEK DESTEKLEDİK DERİZ”

Türkiye'nin HTŞ'yi desteklediğine yönelik iddialara da cevap veren Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye HTŞ’yi destekledi ve HTŞ’ye Türkiye bu saldırıları yap dedi şeklinde iddialar var. Desteklesek, destekledik deriz. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bizim tam tersine telkinlerimiz daha fazla kan dökülmesin, çeşitli yerlerdeki güçlerle rejim arasında siyasi çerçevenin çıktığı bir tablo oluşsun diyeydi. O sırada da herkes biliyor işte, Esad buna yanaşmadı.”