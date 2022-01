Alaşehir'de TİS sevinci: En düşük işçi maaşı 5 bin 16 TL oldu

26 Ocak 2022 Çarşamba, 09:39

Alaşehir Belediyesi emekçileri için toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşçi aylıklarına yüzde 52 oranında zam yapıldı. Bu zamla en düşük işçi aylığı 3 bin 300 TL’den 5 bin 16 TL’ye yükseldi. Toplu sözleşme, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile Manisa Belediye İş Sendikası Temsilcisi Gökay Sezgin arasında imzalandı.

Toplu sözleşmeden sonra açıklama yapan Öküzcüoğlu, "Sendika demek birlik olmak güçlü olmak demektir. Sendika mücadele ve dayanışma demektir, işçinin alın terini ekonomik demokratik, siyasal hak ve çıkarlarını korumak, gözetmek için dil, din, ırk ayırımı yapılmamasını ve bu sebeplerden mağduriyet doğmasını engellemek için çok önemlidir" dedi.

Başkan Öküzcüoğlu şunları söyledi: Emeğin karşılığını vermeye çalışan bir anlayışla belediyemizi yönetiyoruz. Her zaman işçimizin yanında olduk. Bu kapsamda geçen sene en düşük işçi maaşımız 3 bin 300 TL idi. Bu sene yeni toplu iş sözleşmemiz imzalandı. İşçilerimizin emeğinin karşılığını vererek, bu yıl yüzde 52 oranında zam yaparak, en düşük işçi maaşını 5 bin 16 lira olarak belirledik. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum ve işçilerimizin her zaman yanında olacağız, çalışma şartlarını iyileştirmeye devam edeceğiz.