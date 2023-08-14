AKP’li Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 14.08.2023 - 16:43

Güncelleme: 14.08.2023 - 16:43

Ankara’nın Ayaş ilçesinin AKP’li belediye başkanı Burhan Demirbaş hayatını kaybetti.

Vefat haberini AKP MKYK Üyesi Lütfiye Selva Çam sosyal medya hesabından “Başımız sağ olsun. Ayaş Belediye Başkanımız, Değerli Ağabeyimiz Burhan Demirbaş’ın emanetini teslim ettiği haberini aldım. Çok üzgünüm. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin, Başkanımızın mekanı cennet olsun. Demirbaş ailesine, teşkilatımıza ve Ayaş halkına taziyelerimi ve dualarımı iletiyorum” sözlerini duyurdu.

Başımız sağolsun.



Ayaş Belediye Başkanımız, Değerli Ağabeyimiz Burhan Demirbaş’ın emanetini teslim ettiği haberini aldım. Çok üzgünüm.



Rabbim rahmetiyle muamele eylesin, Başkanımızın mekanı cennet olsun.



Demirbaş ailesine, teşkilatımıza ve Ayaş halkına taziyelerimi ve… pic.twitter.com/GuuE6xDBBw — Lütfiye Selva Çam ???? (@selvacam) August 14, 2023

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından baş sağlığı diledi:

“Hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş’a Allah’tan rahmet, değerli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”