Uçucu madde içen şahıs yaşamını yitirdi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde uçucu madde içtiği değerlendirilen bir kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 11.08.2023 - 09:59
Uçucu madde içen şahıs yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Olay, akşam saatlerinde Kazımdirik-Turan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; uçucu madde içtiği değerlendirilen 33 yaşındaki T.B., bir süre sonra rahatsızlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Baygın haldeki şahıs ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Durumu ağır olan T.B., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 


uçucu madde tekirdağ

İlgili Haberler

Kocaeli'de şüpheli ölüm: 6'ncı kattan düşen 19 yaşındaki Üveys yaşamını yitirdi

Kocaeli'de şüpheli ölüm: 6'ncı kattan düşen 19 yaşındaki Üveys yaşamını yitirdi
SSCB'nin yaşayan en yaşlı sanatçısı yaşamını yitirdi

SSCB'nin yaşayan en yaşlı sanatçısı yaşamını yitirdi
Son dakika... Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray yaşamını yitirdi

Son dakika... Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray yaşamını yitirdi

En Çok Okunan Haberler