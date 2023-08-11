Uçucu madde içen şahıs yaşamını yitirdi
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde uçucu madde içtiği değerlendirilen bir kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Kazımdirik-Turan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; uçucu madde içtiği değerlendirilen 33 yaşındaki T.B., bir süre sonra rahatsızlandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Baygın haldeki şahıs ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.
Durumu ağır olan T.B., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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