AKP'li Başakşehir Belediyesi'nden 'kanal' vurgunu
AKP’li Başakşehir Belediyesi, Kanal İstanbul güzergâhındaki 14 bin metrekare büyüklüğündeki bir araziyi daha satacak. Ayrıca, TOKİ’nin de Kanal İstanbul’a sadece 259 metre uzaklıktaki konut projesine onay verildi.
Halk her geçen gün daha da yoksullaşıp ekonomik krizin pençesinde ezilirken, megakent İstanbul’daki arazi rantı da devam ediyor. Bunun son örneklerinden biri de İstanbul’un Başakşehir ilçesinde yaşandı. AKP’li Başakşehir Belediyesi, uzmanların ve halkın itirazına karşın hayata geçirilmek istenen Kanal İstanbul güzergâhındaki bir arazisini daha satışa çıkarıyor.
Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Başakşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı oturumunda, Kanal İstanbul projesi güzergâhına oldukça yakın konumuyla dikkat çeken Bahçeşehir 1’inci Kısım Mahallesi’ndeki belediyeye ait arazinin satışı gündeme geldi. 14 bin metrekare büyüklüğündeki, imar planlarına “ticaret ve konut alanı” olarak işlenen arazinin belediyeye gelir getirmesi amacıyla satılacağı belirtildi.
BETON YIĞINLARI DİKİLİYOR
Arsa satışı için getirilen teklif, CHP’li ve İYİ Partili meclis üyelerinin ret oyu kullanmasına karşın, AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi ve arazinin satışı için AKP’li Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na yetki verildi.
CHP Grubu adına konuşan Meclis Üyesi Beyzade Kayabaşı da arazi satışına tepki gösterdi. CHP’li Kayabaşı, “Daha önce belediye yönetimi Türkiye tarihinde eşi benzeri olmayan 980 milyon TL’lik bütçeye 2 milyar 430 milyon TL’lik ek bütçe alarak toplamda 3 milyar 410 milyon TL’lik rekor bütçeyi oy çokluğu aldı. Bu devasa bütçenin yüzde 75’i arsa satarak karşılanacak. Tüm bu göstergeler ve başkanlığın gündem maddeleri gösteriyor ki alma, satma olmadı takasa gitme işleri ile uğraşan Belediye Başkanı’nın Başakşehir halkının hafızalarında derin bir iz bıraktığını da belirtmek isterim” değerlendirmesini yaptı.
Başakşehir’in hızla betonlaştırıldığını da vurgulayan CHP’li Kayabaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sattığınız arsalara ağaç dikilmediğine göre ne dikiliyor? Beton yığınları dikiliyor veya hasılat paylaşımı ile siz de bu betonlaşmaya ortak oluyorsunuz. Başakşehir Belediyesi’nde bu devasa arsa satışları ve dikey mimarinin son yıllarda korkunç bir hızla ve büyüklükle artmasını Cumhurbaşkanı’nın deyimi ile birleştirirsek ancak şu şekilde yorumlayabiliriz; ‘Başakşehir Belediye Başkanlığı bu kadim şehir İstanbul’a ve ilçemiz Başakşehir’in doğasına, insanına ve yaşamına ihanet etmeye devam ediyor.’ CHP Başakşehir Meclis Gurubu olarak bu ihanetin karşısında olduğumuzu belirtiyoruz.”
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