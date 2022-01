AKP’li başkan bakanlığın belgesini yalanladı... CHP'li Gürbilek: Boş eleştiri yapmayın

24 Ocak 2022 Pazartesi, 14:56

Gerçek dışı açıklamalar yapıldığını belirten CHP'li Mehmet Gürbilek, “AKP’li Gökçe bir kez daha bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamayacağının örneği niteliğinde bir paylaşım yapmış. Belediyemizin “Mineral ve Fosil Müzesi” adı ile özel müze kurma talebi Turizm ve Kültür Bakanlığının yazısı ile uygun görülmüştür. Aydın İl Kültür Müdürlüğü Müze Müdürlüğü koordinesinde, müzede bulunan envanter kayıtlarının tamamlanmasının ardından özel müze statüsünde önümüzdeki günlerde ziyarete açılacaktır.. Bu bilgilere göre Gökçe, sırf belediye yönetimini eleştirmek adına kendi partisinin Turizm Bakanlığı tarafından verilen belgeyi sahte, müzeyi de kaçak olarak nitelendirmiş” dedi.

Gürbilek, AKP’li Gökçe’nin “Tarihi Kuşadası Limanı ve Kültürel Rotalar “ projesi kapsamında Ege Mutfağı Evi’nin atıl bırakıldığı yünündeki iddialarına ise şu yanıtı verdi. “ Atıl duruma bırakılmamıştır. Bölgemizdeki gastronomi dernekleri, STK’lar ve ADÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcımız Aziz Bostan ile bilgi ve fikir alışverişinde bulunarak koordineli olarak yürütülen çalışmalarda bu binamız da Ege Yöresine ait yemeklerin yapıldığı bir gastronomi eğitim atölyesi haline getirilecektir. Gerek esnafımızın gerekse ilgili vatandaşlarımızın yararlanabileceği bir yemek eğitim atölyesi olarak hizmete girecektir. Gökçe’nin asılsız ithamlarının aksine GEKA’dan alınan ve çürümeye bırakılan tek bir proje yoktur. Hiç bir projede hibeler amacı dışında kullanılmamıştır. Hiç bir hibenin de faizi ile geri alınma durumu yoktur. Tüm bunların aksine Kuşadası turizmine ve tanıtımına katkı sağlayacak birçok proje talebimiz, mali destek verilmemiş olmasına rağmen belediyenin kendi imkâları ile hayata geçirilmektedir” diye konuştu.

Kültür projesi hakkında da bilgi veren ilçe başkanı Mehmet Gürbilek, “Kentimizde bulunan 11 tarihi çeşme kendi kaynaklarımızla onarıma alınmıştır. Edebiyatımızın en önemli ismi Reşat Nuri Güntekin’in hatıraları ile yaşayan binamız ve bağlantılı olan Efe Suphi evi renove edilerek yakın zamanda birçok yazarımızın da konaklayabileceği söyleşi ve imza günleri yapabileceği Çalıkuşu Yazar Evi olarak hizmete girecektir. Açık hava müzesi çalışmalarımız hızla sürdürülmektedir. Çevre duvarları tamamlanan alanımız kısa süre içinde açık hava müzesi olarak tarihi mirasımızın sergileneceği bir alan olacaktır” ifadelerini kullandı.

Gökçe’ye çağrı yapan Gürbilek, “Mustafa Gökçe, konu açılmışken; iktidar partisinin ilçe temsilcisi olarak, ilçenin gerçek sorunları ile ne zaman yakından ilgileneceksiniz? Örneğin geçtiğimiz günlerde Davutlar’da meydana gelen ve 8 vatandaşımızın ölümden döndüğü trafik kazası ile ilgili bir açıklamanız, eleştiriniz olacak mı? Malumunuz karayolları sorumluluğundaki bu güzergahta her yıl onlarca ölümlü ve yaralamalı trafik kazası yaşanmaktadır. Bu konuda herhangi bir girişiminiz olacak mı? Garaj kavşağındaki olmayan yağmur suyu drenaj hattını ne zaman eleştireceksiniz? Her gün sağanak yağmur gibi gelen zamlarla ilgili ne zaman eleştiri yapacaksınız? Gökçe, işi gücü bırakıp her fırsatta bilgi eksikliği ile belediye yönetimine karşı boş eleştiri yapma göreviniz haricinde bir göreviniz yok mu? Yaşadığınız kentte artık güzel şeyler oluyor. Gelin şehri beraber gezelim, yapılanları kendi gözünüzle görün. Gerçek bilgiler ile donatalım sizi. Artık bu tarz içi boş yorumlarla gündemi meşgul etmeyin.” ifadelerini kullandı.