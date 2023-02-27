AKP'li Başkan ezan başlayınca röportaja ara verdi, Mehmet Akif Ersoy ne diyeceğini şaşırdı

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 20:28

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 21:36

Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kentteki son durum hakkında bilgi verdi.

"Kahramanmaraş iki büyük depremin merkezi. Depremin olmasıyla birlikte arama kurtarma ağırlıklı çalışma devam etti. Eşzamanlı olarak barınma ve beslenme hamdolsun kamu kurum, kuruluşları, STK, belediyeler süreç ilerledi. Şu anda 78 bin üzerinde çadır var. Şu ana kadar çadırların büyük kısmı karşılandı. Bireysel talepler var. Çadır konusunda şu anda önemli sorunumuz yok. Bireysel talepler var. Tamamına yakını AFAD tarafından karşılanıyor." diyen Güngör'ün konuşması sırasında ezan başladı.

"EZAN OKUNUYOR BEKLEMEMİZ LAZIM"

Ezan sesini duyduktan sonra "Aziz Allah" diyen Güngör, "Ezan okunuyor, beklememiz lazım" dedi. Mehmet Aki Ersoy ise "Ezanın okunmasını mı bekleyelim istiyorsunuz? Bildiğim kadarıyla caiz olmaması gibi bir durum yok ama size saygı duyuyorum" dedi. Güngör ise, Ersoy'a "Ezanı bekleyelim" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Mehmet Akif Ersoy, "Ezandan sonra devam edelim" diyerek röportaja ara verdi.

MANSUR YAVAŞ'I HEDEF ALDI

Güngör, yayın sırasında AFAD koordinasyonuyla kentte destek çalışmalarına katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni görmediğini belirterek "Başkan gelmiş, gitmiş... Burada kendisini görmedim, ne yaptıklarıyla ilgili bilgimiz yok." dedi.

Güngör'ün açıklaması şu şekilde:

"Ben Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni burada hiç görmedim. Başkan gelmiş, gitmiş, kendileri ifade ediyorlar. Burada kendisini görmedim, ne yaptıklarıyla ilgili bilgimiz yok. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın buraya geldiği ifade ediliyor, hangi alanda nasıl bir çalışma yaptığını bilmiyorum.

"ASKİ, KASKİ'DEN MALZEME İSTEMİŞ"

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ bizim KASKİ'den malzeme istemiş. Zaten biz afetten etkilenmişiz. Sadece KASKİ'den talepleri olduğunu biliyorum. Bizden 50 kalemde malzeme desteği talepleri olmuş. Zaten depremde belediyemizin altyapısı tahrip oldu, onlar da bizden malzeme desteği istemişler. Kamu binalarından çok nadir yıkıldığını biliyorum. Yüzde 1'lik bile oran olmadığını biliyorum. Kesin bilgi Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzde var.