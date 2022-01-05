AKP’li Başkan Hakan Koştu'ya karşı Bergamalılar eylem düzenleyecek

05 Ocak 2022 Çarşamba, 04:00

Bergama’da köylüler, muhalefet partileri, çiftçiler, Ziraat Odası ve diğer sivil toplum örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen satış ısrarını sürdüren AKP’li Başkan Hakan Koştu, 107 taşınmazı toplu olarak satışa çıkartma kararı aldı. 1853 dekarı bulan ve büyük bölümü tarım arazisi olan köy mallarının satışı için belediye meclisinin onay vermesi gerekiyor. Koştu’ya tepki için muhtarlar, ilçe halkı ve siyasi partiler bugün eylem düzenleyecek. Köy mallarının satılmasına karşı olduklarını ifade eden CHP’li meclis üyesi Selim Tok, “Satılmak istenen bu ata topraklarımız içerisinde mezarlık bile var. Biz köy mallarının ranta kurban edilmesine karşıyız. Karardan vazgeçilmesi için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Koştu’nun satış ısrarına karşı çıkan Tok, şöyle devam etti:

“Listedeki arazilerin içerisinde Zağnos’ta satışa koyulacak alanda halen gömüye açık olan köy mezarlığı bulunuyor. Belediye meclisinde yetki isteyecek olan başkana yanıtımız belli. Biz muhalefet olarak köylülerle birlikte ortak hareket edeceğiz ve bu yetkiye kesinlikle ret vereceğiz. Muhtarların satışlardan haberi bile yok. Başkanın kendi başına aldığı, halka danışmadan aldığı bir karar söz konusu. Köylü tarım arazilerinin satılmasına karşı. Üreticinin hali zaten malum. Tarım ve hayvancılık büyük zarar görecek. Arazinin tamamına yakınında tarım yapılıyor. Ayrıca kent merkezinde 16 bin metrekare büyüklüğündeki ticari alan da satılacak. Köylünün ihaleye girmesi, buraları satın alması mümkün değil.”