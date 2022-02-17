AKP'li Yasin Özlü CHP'yi hedef aldı: 'Böyle bir liderleri olsa Atatürk’ün heykellerini yıkarlar'
Kocaeli'nin Başiskele Belediye Başkanı AKP'li Yasin Özlü, partisinin İlçe Danışma Toplantısında, CHP'lileri hedef aldı. Özlü, "İyi ki AKP'liyiz. CHP’li de olabilirdik Allah korusun" dedi.
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü AKP yerel yönetimler toplantısında skandal bir konuşmaya imza attı. Özlü, yaptığı konuşmada “Vallahi iyi ki Erdoğan gibi bir liderin izindeyiz. Ya CHP’li olsaydık, Allah korusun. Bakın Erdoğan öyle bir lider ki… Bu CHP’liler var ya bu CHP’liler, eğer Erdoğan gibi bir liderleri olsa Atatürk’ün bütün heykellerini yıkarlar. Paralardan Atatürk resmini kaldırırlar, giderler onun heykelini dikerler” ifadelerine yer verdi.
Özlü’nün açıklamasına tepki gösteren CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman şunları kaydetti:
“Pişman oldukça pusulası değişenler bu ülkenin tek ve gerçek lideriyle olan fikir bağımızı anlayamazlar. CHP bu ülkenin Kuva-i Milliye’den bugüne tüm temel değerlerinin savunucusu, pusulası daima ulu önder Atatürk’ün çizdiği yol olan partidir. Sayın Özlü yaptığı açıklamada bizleri her seçimde oy uğruna bükülen başka partilerle bilhassa da kendileriyle karıştırmıştır. Lidere biat partisi değil Türk devriminin partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin değerlerini anlayamayanların ülkemizin kurucusunu anlayamadıkları da açıktır.
ÖZÜR DİLEMEYE ÇAĞIRIYORUZ
İkinci yüzyılın eşiğinde görüyoruz ki gerek büyük şehrin başkanı gerekse küçük kardeşinin derdi hizmet değil, Atatürk ve ilkeleriyle hesaplaşmaktır. Geçtiğimiz günlerde bu ülkenin kurucu değerleriyle 100. Yılda hesaplaşma sözleriyle beliren bu çarpık düşünce bugün ise Atatürk ile Akp Genel Başkanının Şahsını kıyaslamak gafletine düşmüştür. Hem de bunu Samsun’daki hain saldırıyı akla getirecek bir benzetmeyle yapmıştır. Sayın Özlü’yü derhal bu sözlerinden ötürü özür dilemeye çağırıyoruz. Bilinsin ki,
Tüm dünyada yüzyılın lideri olarak anılan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten başka lidere ihtiyacımız yok”
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