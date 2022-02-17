Son Dakika: Erdoğan'dan su fiyatlarında indirim çağrısı: 'AKP'li belediyelerin olduğu yerlerde su tarifesinde en az yüzde 7 indirim yapacağız'

17 Şubat 2022 Perşembe, 14:30

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda muhalefeti hedef aldı. Erdoğan, muhalefet partilerinin liderlerinin gerçekleştirdiği zirveyi eleştirdi.

"Bizim öyle yuvarlak masalarda işimiz yok. O yuvarlak masada neler konuşuyorsunuz ortada" diyen Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"2023 ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası olacaktır. Milletimiz girdiğimiz hiçbir mücadelede bizi yalnız bırakmadı.Türkiye'nin önünü kesmek için siyasi ve ekonomik güçlerini sonuna kadar kullanıyorlar.

Milletimizin 2018'den beri devam eden ekonomik dalgalanmalar nedeniyle sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Elektrik tarifeleri konusunda ilgili kurumlara vatandaşlarımız lehine değerlendirme yapılması talimatını verdik.

BELEDİYELERE ÇAĞRI

Belediye Başkanlarımız su tarifelerinde en az KDV kadar indirim yaparak, enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır.

AKP'li belediyelerin olduğu yerlerde su tarifesinde en az yüzde 7 indirim yapacağız.

"YUVARLAK MASADAN BİR ŞEY ÇIKMAZ"

Son günlerde Kılıçdaroğlu bize meydan okuyor. 'Karşıma çıkın' diyor. Biz sandıkta Kılıçdaroğlu'nun karşısına çok çıktık.

Bizim öyle yuvarlak masalarda işimiz yok. O yuvarlak masada neler konuşuyorsunuz ortada. Paylaşın bakalım nereye kadar paylaşacaksınız. O masadan bir şey çıkmaz. Unutkanlığınıza geldi galiba, HDP'yi neden almadınız? Onu da yanınıza alın.

2023'te milletimiz zatı da, temsilcisi olduğu projeyi de siyasetin tozlu raflarına kaldıracaktır.

"KILIÇDAROĞLU'NU 10 SEÇİMDE DE SANDIĞA GÖMDÜK"

Bizim için bölgemizde ve dünyamızda kim olduğunu bildiğimiz rakiplerimizle mücadele etmek kolay değil. Hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar biz bu tuzakları biliyoruz. Bizi zorlayan içimizdeki hainlerdir. Türkiye asırlardır ne çektiyse, içeriden yediği yumruklardan çekmiştir.

Bugün de aynı dertten muzdaribiz. CHP ve başındaki zat, milletin felaketinden, insanların sıkıntısından medet uman zihniyettedir.

Bunlar her seçimden sonra genel başkanlığı bırakacağını ifade etmişse de her sözü gibi bu da yalan çıktı. Kılıçdaroğlu hangi proje için CHP'nin başına getirildiyse, misyonunu tamamlamadığı için partinin başından indirilmiyor.

Tek vaatleri eski Türkiye'yi geri getirmek. Biz de diyoruz ki; eski hal muhal, ya yeni hal, ya izmihlal. Kimsenin eski Türkiye'nin o karanlık siyasi ve ekonomik iklimini geri getirmesine izin vermeyeceğiz. Bugün yaşanan sıkıntılar gelip geçici."

AYRINTILAR GELİYOR...