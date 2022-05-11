AKP’li başkanın kardeşine kaçakçılıktan soruşturma açıldı: İki günde takipsizlik verildi

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:00

Batman Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın’ın kardeşi Nihat Günaydın’a, belediye aracını kullanıp “kaçakçılık” yaptığı iddiasıyla soruşturma açıldı.,

Ancak iki gün sonra jet hızıyla soruşturmaya takipsizlik kararı verildi. İddiaya göre Nihat Günaydın, Mardin’den Cizre yolunda belediyeye ait araçla kişisel ihtiyaçları için seyahat ederken kolluk kuvvetlerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Ardından araçta bulunan beş bin paket sigara ve yaklaşık 200 bin TL değerindeki kaçak telefonları başka bir yere bıraktıktan sonra aracın polisler tarafından bulunmasını sağladı. Takipsizlik kararında ağabeyi Gündüz Günaydın’ın araya soktuğu kişilerin etkisi olduğu öne sürüldü.

Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında verilen takipsizlik kararında davacı, kamu adına cumhuriyet başsavcılığı yer alırken şüpheli olarak ise Gercüş Belediye Başkanı’nın kardeşi Nihat Günaydın ve akrabaları Gökhan Günaydın yer aldı. Kararda, Mardin Valiliği 112 Acil çağrı merkezine ihbar yapıldığı belirtilerek ihbarda, “72 AB 282 resmi plakalı araç ile devlet memuru olan kişiler Cizre’de kaçak sigara ve telefon alıp Batman veya Midyat merkezine getirirler” ifadeleri kullanıldı.

‘ARACI İZİNSİZ ALDIM’

Şüpheli Nihat Günaydın, soruşturma kapsamında verdiği ifadede, “Ağabeyimin Ankara’da olması nedeniyle habersiz olarak aracı alıp Cizre’de bulunan arkadaşımı, çalışanımız olan Gökhan Günaydın ile birlikte ziyaret etmek istedim. Resmi aracı izinsiz olarak aldığım için, dönüş yolunda yapılan dur ihtarına uymayarak kaçtım. Araçta bulunan 15 paket sigara bana ait, ucuz olduğundan içmek için aldım” dedi. Kararda aracın park halinde yakalandığı belirtildi. Şüpheli Gökhan Günaydın ise savunmasında, “Dur ihtarına uymadıktan sonra Midyat Belediyesi Otoparkı’na gittik. Çıkmaya çalışırken bekçi bizi durdurdu. Araçta bulunan 15 paket sigaradan haberim yok” ifadelerini kullandı.

İddiaları sormak için telefonla ulaştığımız Nihat Günaydın, “Beni dinden imandan çıkarma, yürü git işine” dedi. Günaydın’ın abisi Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ise telefonlarımıza ve mesajlarımıza yanıt vermedi. Belediyeyi aradığımızda ise ‘Müsait olduğunda kendisi dönüş yapar’ cevabı verildi.